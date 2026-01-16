ЛаМело Бол се развихри с 9 тройки, Шарлът подчини Лейкърс в Лос Анджелис

Шарлът Хорнетс поднесе изненада срещу лидера в Тихоокеанската дивизия на НБА Лос Анджелис Лейкърс, надделявайки със 135:117 като гост. Десет дни след неочакваната победа срещу миналогодишния шампион и лидер на Запад Оклахома Сити Тъндър и пет след разгрома с 55 точки срещу Юта Джаз, Хорнетс добавиха още едно подобно постижение към мачовете си като гост през настоящия сезон. С този успех те подобриха баланса си на 12-ата позиция в Източната конференция до 15-26, докато Лейкърс са 5-и на Запад с 24-15.

ЛаМело Бол отбеляза 27 от 30-те си точки през второто полувреме, като едновременно с това изравни най-доброто постижение в кариерата си от 9 вкарани тройки, а към тях той добави и 11 асистенции и 6 борби. Брендън Милър помогна с 26 точки, Майлс Бриджис завърши с 25 точки и 8 борби, а новобранецът Кон Кнупел се отчете с 19 точки и 7 овладени топки.

Лука Дончич беше най-добър в срещата с 39 точки, но те не достигнаха на "Езерняците", за да се докоснат до победата. ЛеБрон Джеймс добави 29 точки и 9 борби, а Джейк ЛаРавия отбеляза 18 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages