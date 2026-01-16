Светислав Пешич за победата над Панатинайкос и двете нови предизвикателства в близките дни

Байерн Мюнхен продължи серията си от добри резултати под ръководството на Светислав Пешич и в 22-ия кръг на Евролигата. След триумфите над Макаби Тел Авив и Баскония, баварците надвиха и Панатинайкос с 85:78, записвайки трета победа в европейските си сблъсъци през 2026 година.

Пешич подчерта, че енергията и подкрепата на публиката в SAP Garden са били важен фактор, който е помогнал на отбора му да постигне победата.

"За нас беше много важно да се опитаме да запазим мача равностоен. След това имахме шанс. Мога да кажа, че от наша страна през целия мач играхме отлично, наистина отлично. Имахме 63 процента успеваемост на стрелбата. Имахме и голяма подкрепа от феновете. За първи път, откакто съм в тази зала, чувствам, че сме заедно с нашите фенове. Това е много важно за нас – да създадем такава атмосфера, защото тя много помага на нашите играчи и отбор. Чувстваме се комфортно, защото играем у дома", заяви легендарният сръбски специалист.

В следващия кръг на Евролигата отборът на Пешич ще посрещне Партизан във вторник, но преди това има важен мач в германското първенство срещу Кемниц.

"Все още не мислим за Партизан, нищо особено, защото преди това имаме един много важен мач в Бундеслигата. Що се отнася до Партизан – голямо уважение. Партизан винаги е Партизан, въпреки че в момента не са в най-добра форма. Все пак всеки отбор, включително Партизан, има изключителни, специални офанзивни играчи. Но ще имаме време да мислим за Партизан", коментира Светислав Пешич.

Байерн в момента е на 16-о място в таблицата на Евролигата с 8 победи и 14 загуби, докато Панатинайкос е осми с баланс 13-9.

Следвай ни:

Снимки: Imago