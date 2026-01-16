Целта на Несебър – изкачване във Втора лига

Едноименният тим Несебър започва вчера подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Президентът на клуба Недялко Москов обяви целта – влизане във Втора лига. Но, тя няма да бъде преследвана на всяка цена. По-важното е да се изгради перспективен отбор, който да се развива и да вдига нивото си.

Старши треньорът Мирослав Косев изведе 19 футболисти на първата тренировка. Към заниманията трябва да се присъединят Калоян Недев и Ангел Недев, които идват от Бургас спорт.

Днес започва Несебър (програмата за контролите)

В състава се завърна Никола Гелин, след като за последно бе в Спортист (Своге). Очакват се и още футболисти да подсилят отбора.

Снимки: ofcnesebar.com