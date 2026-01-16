Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Целта на Несебър – изкачване във Втора лига

Целта на Несебър – изкачване във Втора лига

  • 16 яну 2026 | 08:49
  • 522
  • 0
Целта на Несебър – изкачване във Втора лига

Едноименният тим Несебър започва вчера подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Президентът на клуба Недялко Москов обяви целта – влизане във Втора лига. Но, тя няма да бъде преследвана на всяка цена. По-важното е да се изгради перспективен отбор, който да се развива и да вдига нивото си.

Старши треньорът Мирослав Косев изведе 19 футболисти на първата тренировка. Към заниманията трябва да се присъединят Калоян Недев и Ангел Недев, които идват от Бургас спорт.

Днес започва Несебър (програмата за контролите)
Днес започва Несебър (програмата за контролите)

В състава се завърна Никола Гелин, след като за последно бе в Спортист (Своге). Очакват се и още футболисти да подсилят отбора.

Снимки: ofcnesebar.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 8533
  • 20
Дунав прави промени в програмата за подготовката си

Дунав прави промени в програмата за подготовката си

  • 16 яну 2026 | 01:32
  • 846
  • 0
Ботев (Враца) обяви раздялата с Аймен Суда

Ботев (Враца) обяви раздялата с Аймен Суда

  • 15 яну 2026 | 23:50
  • 1441
  • 0
Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 15616
  • 30
Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

  • 15 яну 2026 | 21:56
  • 11594
  • 19
Локо (София) със сериозен трансферен удар

Локо (София) със сериозен трансферен удар

  • 15 яну 2026 | 20:42
  • 18629
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 8533
  • 20
Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

  • 16 яну 2026 | 08:34
  • 7513
  • 19
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 32690
  • 139
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 20340
  • 22
Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 2527
  • 0
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 8439
  • 2