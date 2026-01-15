Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  Днес започва Несебър (програмата за контролите)

Днес започва Несебър (програмата за контролите)

  15 яну 2026 | 07:01
  • 381
  • 0

Едноименният тим Несебър започва днес подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е в 14:00 часа на клубната база. 22 футболисти ще се включат в първата тренировка. В хода на процеса, отбора ще играе и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

24 януари: Несебър – Черноморец II (Бургас)

28 януари: Несебър – ФК Ямбол

31 януари: НесебърОФК Хасково

4 февруари: НесебърСпартак (Пловдив)

7 февруари: НесебърНефтохимик (Бургас)

11 февруари: НесебърЧерно море II (Варна)

14 февруари: НесебърЛудогорец III (Разград)

