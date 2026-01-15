Спортист (Своге) привлече защитник от Руанда

Спортист (Своге) обяви привличането на защитника от Руанда с белгийски паспорт Дилан МаесДилан е на 24 години и впечатлява със своите физически данни – висок е 193 см. Играе на позицията централен защитник, но притежава и поливалентността да действа като дефанзивен халф.

Маес има богата и интересна кариера - записва мачове за националния отбор на Руанда при юношите и младежите, а също така получава повиквателни за представителния отбор на африканската държава. Професионалният му път преминава през първенствата на Словения (Толмин), Латвия (Йелгава), Грузия (Самгурали) и Люксембург (Унион Титус Петанж).