  Sportal.bg
  Спортист (Своге)
  Спортист (Своге) привлече защитник от Руанда

Спортист (Своге) привлече защитник от Руанда

  15 яну 2026 | 16:52
  • 161
  • 0
Спортист (Своге) привлече защитник от Руанда

Спортист (Своге) обяви привличането на защитника от Руанда с белгийски паспорт Дилан МаесДилан е на 24 години и впечатлява със своите физически данни – висок е 193 см. Играе на позицията централен защитник, но притежава и поливалентността да действа като дефанзивен халф.

Маес има богата и интересна кариера - записва мачове за националния отбор на Руанда при юношите и младежите, а също така получава повиквателни за представителния отбор на африканската държава. Професионалният му път преминава през първенствата на Словения (Толмин), Латвия (Йелгава), Грузия (Самгурали) и Люксембург (Унион Титус Петанж).

