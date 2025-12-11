Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

  • 11 дек 2025 | 17:48
  • 437
  • 0
Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

Александър Бастунов е футболист на Вихрен (Сандански). Той е централен защитник, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 181 см и е юноша на Септември (София). През кариерата си досега е играл още за Несебър, Пирин (Благоевград) и Хебър (Пазарджик), а от 2022 г. насам играе за Спортист (Своге).

През този сезон Александър Бастунов носи капитанската лента за "шоколадите" и взема участие в 17 срещи. "Ръководството на Вихрен приветства Александър в клуба и му пожелава здраве и незабравими моменти със зелено-белия екип", написаха "еделвайсите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Радослав Гидженов с висока оценка за представянето си в Лигата на конференциите

Радослав Гидженов с висока оценка за представянето си в Лигата на конференциите

  • 11 дек 2025 | 13:12
  • 1034
  • 0
Етър обяви контролите си през зимата

Етър обяви контролите си през зимата

  • 11 дек 2025 | 12:51
  • 1350
  • 0
Етър се раздели с петима футболисти

Етър се раздели с петима футболисти

  • 11 дек 2025 | 12:48
  • 1501
  • 1
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 5337
  • 13
Локо (Горна Оряховица) започва зимна подготовка на 5 януари, ще има пет контроли

Локо (Горна Оряховица) започва зимна подготовка на 5 януари, ще има пет контроли

  • 11 дек 2025 | 11:26
  • 956
  • 0
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 12457
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Витоша, Марин Петков вкара трети

Левски 3:0 Витоша, Марин Петков вкара трети

  • 11 дек 2025 | 18:42
  • 23782
  • 89
11-те на Лудогорец и ПАОК, Десподов е титуляр

11-те на Лудогорец и ПАОК, Десподов е титуляр

  • 11 дек 2025 | 18:45
  • 841
  • 0
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 13004
  • 14
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 3124
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 13231
  • 23
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 5337
  • 13