Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

Александър Бастунов е футболист на Вихрен (Сандански). Той е централен защитник, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 181 см и е юноша на Септември (София). През кариерата си досега е играл още за Несебър, Пирин (Благоевград) и Хебър (Пазарджик), а от 2022 г. насам играе за Спортист (Своге).

През този сезон Александър Бастунов носи капитанската лента за "шоколадите" и взема участие в 17 срещи. "Ръководството на Вихрен приветства Александър в клуба и му пожелава здраве и незабравими моменти със зелено-белия екип", написаха "еделвайсите".