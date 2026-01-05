"Шоколадите" започнаха подготовка, обявиха седем контроли

Старши треньорът на Спортист (Своге) Ахмед Хикмет изведе групата за първо занимание в Своге. Първите три нови попълнения са вратарите Никола Златинов (идва от Севлиево) и Юлиян Весков (идва от Монтана), както и фланговия футболист Димитър Николов (идва от Ямбол).

Подготовка с отбора започнаха и няколко футболисти, които ще преминат пробен период при "шоколадите".

Тимът ще се готви изцяло на българска земя, като ще изиграе 7 контролни срещи:

17 януари (събота) - Сливнишки герой (Трета лига)

21 януари (сряда) – Хебър (Втора лига)

24 януари (събота) – Ботев Ихтиман (Трета лига)

28 януари (сряда) – Марек Дупница (Втора лига)

31 януари (събота) – Локомотив София (Първа лига)

4 февруари (сряда) – ЦСКА София III (Трета лига)

7 февруари (събота) – Вихрен Сандански (Втора лига)