Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

Роджър Федерер разкри, че Григор Димитров му е помогнал да разбере каква стратегия би използвал, за да победи световния №2 Яник Синер в хипотетичен сблъсък между двамата.

“На Уимбълдън, когато Григор играеше срещу Синер и гледах мача от трибуните, за мен стана много по-лесно да разбера как бих играл аз срещу Яник, защото стилът на Димитров е доста сходен на моя“, сподели носителят на 20 титли от Шлема на пресконференция в Мелбърн.

“Това беше един от първите пъти, когато си представих какво би било да се изправя срещу Яник в мач. Когато видях Яник да играе с Новак (Джокович) в Шанхай не се чувствах така, просто се наслаждавах на страхотния тенис, защото и двамата играят доста различно от начина, по който го правех аз.

Когато гледам Карлос (Алкарас), има повече прилики по отношение на това кога бихме ударили дропшот, кога бихме излезли на мрежата, колко офанзивно или пасивно решаваме да играем, защото мисля, че обичаме да играем по нашите прравила, така че се поставян в начина на мислене на Карлос”, добави Маестрото.

Григор Димитров ще се изправя срещу 35-ия в света Томаш Махач (Чехия) в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, което ще се проведе от 18 януари до 1 февруари.

