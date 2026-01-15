Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

  • 15 яну 2026 | 15:58
  • 1856
  • 2
Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

Роджър Федерер разкри, че Григор Димитров му е помогнал да разбере каква стратегия би използвал, за да победи световния №2 Яник Синер в хипотетичен сблъсък между двамата.

“На Уимбълдън, когато Григор играеше срещу Синер и гледах мача от трибуните, за мен стана много по-лесно да разбера как бих играл аз срещу Яник, защото стилът на Димитров е доста сходен на моя“, сподели носителят на 20 титли от Шлема на пресконференция в Мелбърн.

“Това беше един от първите пъти, когато си представих какво би било да се изправя срещу Яник в мач. Когато видях Яник да играе с Новак (Джокович) в Шанхай не се чувствах така, просто се наслаждавах на страхотния тенис, защото и двамата играят доста различно от начина, по който го правех аз.

Когато гледам Карлос (Алкарас), има повече прилики по отношение на това кога бихме ударили дропшот, кога бихме излезли на мрежата, колко офанзивно или пасивно решаваме да играем, защото мисля, че обичаме да играем по нашите прравила, така че се поставян в начина на мислене на Карлос”, добави Маестрото.

Григор Димитров ще се изправя срещу 35-ия в света Томаш Махач (Чехия) в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, което ще се проведе от 18 януари до 1 февруари.

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open
Следвай ни:

Още от Тенис

Защитаващата титлата си Мадисън Кийс отпадна в Аделаида

Защитаващата титлата си Мадисън Кийс отпадна в Аделаида

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 1322
  • 0
Съперникът на Григор Димитров в Мелбърн е на 1/2-финал в Аделаида

Съперникът на Григор Димитров в Мелбърн е на 1/2-финал в Аделаида

  • 15 яну 2026 | 12:44
  • 668
  • 0
Янаки Милев победи №289 в света и се класира за четвъртфиналите в Анталия

Янаки Милев победи №289 в света и се класира за четвъртфиналите в Анталия

  • 15 яну 2026 | 12:27
  • 572
  • 0
Маестрото разкри на кого ще стиска палци на Australian Open

Маестрото разкри на кого ще стиска палци на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 10:56
  • 5031
  • 0
Сабаленка срещу участничка с "уайлд кард" на старта на Australian Open

Сабаленка срещу участничка с "уайлд кард" на старта на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 10:39
  • 1385
  • 2
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 24508
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 5307
  • 19
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 23450
  • 42
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 15 яну 2026 | 17:02
  • 5913
  • 7
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 9265
  • 11
Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 16:56
  • 283
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 14950
  • 12