Резерва на Астън Мартин се прицели в титулярно място във Формула 1 за сезон 2027

Резервният пилот на отбора на Астън Мартин във Формула 1, американецът Джак Крауфорд, вярва, че неговият най-добър шанс да стане титуляр в световния шампионат ще бъде през 2027 година.

Крауфорд, който в миналото беше част от академията на Ред Бул, прекара последните три сезона във Формула 2, където спечели общо шест победи и завърши втори в крайното класиране през 2025 година. Успоредно с това американецът се присъедини и към екипа на Астън Мартин, с който взе участие в две петъчни тренировки в хода на сезон 2025.

Още след първата от тези две тренировки от Астън Мартин обявиха, че Крауфорд ще смени Фелипе Другович като официалния резервен пилот на тима за тази година. Амбицията на американеца обаче е по-голяма и той се е прицелил в титулярно място във Формула 1 за сезон 2027.

Хонда показа двигателя за Астън Мартин

„Определено смятам, че сезон 2027 ще бъде най-добрият ми шанс. Надявам се тогава все още да бъда актуален, тъй като ще е минала само година от добрия ми завършек във Формула 2, а и ще бъде на всички състезания догодина. Смятам, че щом си в падока, това кара хората да не те забравят, защото те виждат. Така че вярвам, че 2027 година ще е най-добрият ми шанс за титулярно място.



„Разбира се, винаги го има притеснението, че ще останеш без място във Формула 1, защото това е целта на всеки. Всеки един, който е тук като резерва, иска да бъде титуляр. Това трябва да се заслужи с добра работа зад кулисите. Аз не се притеснявам. Смятам, че, ако свърша добра работа на моята позиция, пред мен ще се открият възможности в бъдеще.



„Също така аз няма да разделям вниманието си между два шампионата, както го правих миналата година, когато бях резерва на Андрети във Формула Е. Сега целият ми фокус ще бъде върху Формула 1 и смятам, че това ще ме подготви най-добре.



„Вярвам, че съм на добро ниво, особено в начина, по който се състезавам, а всичко останало ще трябва да го науча около отбора във Формула 1. Всичко това ще стане с време на пистата, в симулатора и присъствието ми на състезанията“, обясни Крауфорд, който беше сред кандидатите за едно от местата в тима на Кадилак, които бяха заето от Валтери Ботас и Серхио Перес.

Снимки: Gettyimages