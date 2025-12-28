Две битки за световни титли ще подгряват Стивънсън и Лопес

Кийшон Дейвис и два мача за световни титли ще бъдат част от подгряващите двубои на събитието, оглавено от сблъсъка между Теофимо Лопес и Шакур Стивънсън.

Вече е ясна пълната подгряваща карта за боксовата галавечер „Ring 6“, чийто основен двубой ще бъде между Теофимо Лопес и Шакур Стивънсън. Събитието ще се проведе на 31-и януари в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Кийшон Дейвис ще се завърне на ринга, като ще се качи в суперлека категория, за да се изправи срещу Джамейн Ортис. Дейвис (13-0, 9 KO) започна 2025 г. отлично, побеждавайки Денис Беринчик за титлата на WBO в лека категория на 14 февруари, но останалата част от годината беше катастрофална за него. Той не успя да влезе в категорията за първата си защита, което го принуди да оваканти пояса, а след това се замеси във физическа саморазправа зад кулисите с Нахир Олбрайт, който малко преди това беше победил брата на Кийшон.

Брус „Шу Шу“ Карингтън ще се боксира с Карлос Кастро за вакантната титла на WBC в категория „перо“. Карингтън (16-0, 9 KO) спечели временния пояс през юли.

Кастро (30-3, 14 KO) допусна поражение от Стивън Фултън в последната си изява на ринга, но към момента на този мач ще са минали две години и половина оттогава. Това го прави донякъде странен избор за мач за вакантна световна титла, имайки предвид, че статистиката му срещу истински претенденти е 0-3.

Ще бъде заложена и още една титла на WBC, като Карлос Адамес ще защитава пояса си в средна категория срещу Остин „Амо“ Уилямс. Адамес (24-1-1, 18 KO) има доста добри аргументи да бъде смятан за най-добрия боксьор в дивизията в момента, особено след проваления допинг тест на Жанибек Алимханули. Уилямс (19-1, 13 KO) получава първия си шанс за световна титла, след като записа три поредни победи след загубата си от Хамза Шийраз през 2024 г.

Джарел „Голямото бебе“ Милър също ще се завърне. Противоречивият боец от тежка категория ще се изправи срещу Кингсли Ибех в търсене на първа победа от 2023 г. насам и евентуално след това да му бъде уреден доходоносен мач. Ибех (16-2-1, 14 KO) нашумя за кратко по време на галавечерите на Top Rank в „Балона“ през 2020 г. и оттогава е в серия от 11 поредни победи, като се е бил пет пъти в Мексико, пет пъти в САЩ и последно в Никарагуа.

Роденият в Саудитска Арабия Зияд Алмааюф също ще се бие отново. 25-годишният талант е със статистика 7-0-1 (1 KO) и ще се изправи срещу Кевин Кастийо (5-2-1, 0 KO) – 29-годишен боец, роден в Еквадор, представляващ Испания и живеещ в Маями. Той е с баланс 0-2-1 в последните си три мача.