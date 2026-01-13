Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Кьолн в междинния кръг на Бундеслигата. Баварците летят и вече имат 11 точки на върха, като разпиляха с 8:1 Волфсбург в предишния си мач.
“Надявам се това в предната среща да продължи още известно време. Но това, което момчетата показаха в неделя, не е нормално, не трябва да забравяме това. Мотивацията е налице, искаме да видим докъде можем да стигнем с тази форма. Знаем, че в Кьолн не е лесно, имахме много трудна първа част в за Купата там, отне ни 90 минути, за да направим разликата. Но чувстваме, че винаги можем да вкараме голове.
Ако загубим утре, ще сме раздали точки. От гледна точка на противника, победата над Байерн е като спечелване на титла – може да се случи, винаги може да загубиш. Но аз не искам да раздавам нищо, това е огромна мотивация”, започна той.
За проблемите с контузени и болни в тима белгиецът сподели: “Наистина очаквам с нетърпение момента, в който всички ще се върнат. Разбира се, имаме план как да съчетаем всичко. Но реалността във футбола е, че никога не знаеш какво ще се случи в бъдещето. Вчера Фонзи (б.ред. - Алфонсо Дейвис) беше тук, а сега е болен. Не направи подготовка, а сега се разболя, което не е добре. Надявам се да се върне към тренировките през следващата седмица.
Йосип Станишич беше тук, а сега е контузен, той няма да играе повече през януари и може да пропусне някои мачове през февруари. Всичко може да се случи, но се надявам, че Джамал Мусиала ще се върне много скоро и ще има време да се върне в най-добрата си форма. И когато това се случи, се надявам на положителен резултат – ще се наслаждавам на това, искам да съм в тази ситуация възможно най-скоро. Може би ще има нови през следващата пресконференция. Утре е твърде рано за Йошуа Кимих. Гнабри не игра с Волфсбург, защото също бе болен, нормално е за януари.
Запитан за възможността да подобри рекорда на ментота си Пеп Гуардиола за най-добра първа част от сезона, Компани отговори: „Не искам да се сравнявам с Пеп, защото това е невъзможно; това е загубена битка. И мога да го разбера по-добре, защото сам бях играч и съм преживял изпадания и титли – това е като влакче на ужасите. От този опит знам, че всичко зависи от играчите. Ето защо такъв рекорд е напълно без значение за мен”.
“Дали Олисе и Диас са новите Робен и Рибери? Това сравнение е много трудно. Играл съм срещу двамата и съм видял колко са силни. Винаги съм смятал, че съм много добър защитник, но срещу Робен имаш друго усещане: знаеш, че ще пробие навътре и ще стреля, но въпреки това той някак си намира пространство и стреля. Разбирам сравнението, но тези момчета са постигнали велики неща през годините, а нашите момчета все още не са стигнали дотам.
След няколко години, ако нещата продължат по същия начин, четиримата могат да седнат заедно и да обсъдят как са отбелязали всички тези голове и са направили всички тези асистенции. Това може да се запише за следващото поколение”, завърши Компани.
Снимки: Imago