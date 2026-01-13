Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Кьолн в междинния кръг на Бундеслигата. Баварците летят и вече имат 11 точки на върха, като разпиляха с 8:1 Волфсбург в предишния си мач.

“Надявам се това в предната среща да продължи още известно време. Но това, което момчетата показаха в неделя, не е нормално, не трябва да забравяме това. Мотивацията е налице, искаме да видим докъде можем да стигнем с тази форма. Знаем, че в Кьолн не е лесно, имахме много трудна първа част в за Купата там, отне ни 90 минути, за да направим разликата. Но чувстваме, че винаги можем да вкараме голове.

Kompany on his plans with Jamal Musiala once he's back: "I'm really looking forward to the moment when everyone's back. Of course, we have a plan to fit everything together. But the reality in football is that you never know the future. Yesterday Phonzy was here, now he's sick.… pic.twitter.com/KqB675o5J5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 13, 2026

Ако загубим утре, ще сме раздали точки. От гледна точка на противника, победата над Байерн е като спечелване на титла – може да се случи, винаги може да загубиш. Но аз не искам да раздавам нищо, това е огромна мотивация”, започна той.

За проблемите с контузени и болни в тима белгиецът сподели: “Наистина очаквам с нетърпение момента, в който всички ще се върнат. Разбира се, имаме план как да съчетаем всичко. Но реалността във футбола е, че никога не знаеш какво ще се случи в бъдещето. Вчера Фонзи (б.ред. - Алфонсо Дейвис) беше тук, а сега е болен. Не направи подготовка, а сега се разболя, което не е добре. Надявам се да се върне към тренировките през следващата седмица.

Kompany on the possibility of beating Pep Guardiola's record for the best first half of a season in Bundesliga history: "I don't want to compare myself to Pep because that's impossible; it's a losing battle. And I can understand that better because I was a player myself and… pic.twitter.com/scQH3saTRi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 13, 2026

Йосип Станишич беше тук, а сега е контузен, той няма да играе повече през януари и може да пропусне някои мачове през февруари. Всичко може да се случи, но се надявам, че Джамал Мусиала ще се върне много скоро и ще има време да се върне в най-добрата си форма. И когато това се случи, се надявам на положителен резултат – ще се наслаждавам на това, искам да съм в тази ситуация възможно най-скоро. Може би ще има нови през следващата пресконференция. Утре е твърде рано за Йошуа Кимих. Гнабри не игра с Волфсбург, защото също бе болен, нормално е за януари.

Запитан за възможността да подобри рекорда на ментота си Пеп Гуардиола за най-добра първа част от сезона, Компани отговори: „Не искам да се сравнявам с Пеп, защото това е невъзможно; това е загубена битка. И мога да го разбера по-добре, защото сам бях играч и съм преживял изпадания и титли – това е като влакче на ужасите. От този опит знам, че всичко зависи от играчите. Ето защо такъв рекорд е напълно без значение за мен”.

Kompany on comparisons between Olise/Díaz and Robben/Ribéry: "This comparison is very difficult. I played against both of them and saw how strong they were. I always felt that I was a very good defender, but against Robben you had a different feeling: you know he's going to cut… pic.twitter.com/YFTi8og7Oq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 13, 2026

“Дали Олисе и Диас са новите Робен и Рибери? Това сравнение е много трудно. Играл съм срещу двамата и съм видял колко са силни. Винаги съм смятал, че съм много добър защитник, но срещу Робен имаш друго усещане: знаеш, че ще пробие навътре и ще стреля, но въпреки това той някак си намира пространство и стреля. Разбирам сравнението, но тези момчета са постигнали велики неща през годините, а нашите момчета все още не са стигнали дотам.

Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

След няколко години, ако нещата продължат по същия начин, четиримата могат да седнат заедно и да обсъдят как са отбелязали всички тези голове и са направили всички тези асистенции. Това може да се запише за следващото поколение”, завърши Компани.

Следвай ни:

Снимки: Imago