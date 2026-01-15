Обявиха пълната бойна карта за UFC 326

Елитната професионална ММА верига UFC обяви в сряда, че основен подгряващ двубой на UFC 326 на 7 март ще бъде дуелът между Кайо Боральо и Рение Де Ридер. Припомняме, че преди месец бе обявено, че събитието в Лас Вегас ще бъде оглавено от сблъсък за титлата BMF между носителя ѝ Макс Хокоуех и Чарлс Оливейра в T-Mobile Arena.

Кайо Боральо допусна грешка срещу Насурдин Имавов в Париж, с което бе прекъсната серията му от 17 мача без загуба. Рение Де Ридер от своя страна се отказа от двубоя си срещу Брендън Алърн между рундовете.

Де Ридер след първото поражение в UFC: Все още се задъхвам при изкачване на стълби

UFC 326 ще включва и вече обявени срещи като реванша между Ренато Мойкано и Браян Ортега, този път в лека категория, както и двубоя между младата сензация Раул Росас и ветерана Роб Фонт

Ето кои са останалите битки:



Грегъри Родригес срещу Бруно Ферейра

Донте Джонсън срещу Душко Тодорович

Коди Гарбрандрт срещу Ксиао Лонг

Рафаел Тобиас срещу Дияр Нургожай

Коди Дърден срещу Ниаймаргал Туймебрендей

Сумудаерджи срещу Хесус Агилар

Джо Сунг Йо срещу Гастон Боланос

Люк Фернандес срещу Родолфо Белато