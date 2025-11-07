Популярни
Де Ридер след първото поражение в UFC: Все още се задъхвам при изкачване на стълби

  • 7 ное 2025 | 12:16
  • 398
  • 0
Де Ридер след първото поражение в UFC: Все още се задъхвам при изкачване на стълби

Рение де Ридер все още не се е възстановил напълно от първата си загуба в UFC.

Де Ридер (21-3 MMA, 4-1 UFC) не успя да се изправи от столчето си в края на четвъртия рунд в мача си от средна категория срещу Брендън Алън на UFC Fight Night 262, което принуди ъгъла му да хвърли кърпата. Тялото на Де Ридер се предаде след пет битки в рамките на една календарна година.

Бившият шампион на ONE в две дивизии все още страда от последствията и направи изненадващо разкритие.

„Все още се чувствам като лай*о“, заяви Де Ридер пред Submission Radio. „Когато изкачвам стълби, оставам без дъх. Има много информация от кръвните изследвания и всичко останало, но не искам да бъда твърде конкретен, защото иначе никога няма да получа реванш.“

„Има някои физически проблеми, които не са наред, и ще видя дали мога да ги оправя, преди да се завърна. Това е нещо, с което съм се борил и в миналото, при втория мач с Анатолий Малихин, и мислех, че съм го решил, но очевидно не съм.“

Де Ридер споделя, че е започнал да усеща износването на тялото си още преди битката с Алън.

„Прецаках се жестоко“, каза Де Ридер. „Поглеждайки назад към тренировъчния лагер, просто съм се натоварвал твърде много. На практика през целия лагер се чувствах бавен, много изтощен, много уморен след всяка сесия, по време на всяка сесия. Честно казано, дори в лагера за Робърт Уитакър не се чувствах себе си през последните няколко седмици.“

„Но бях много упорит, както се предполага за един холандец, и продължих да се насилвам, да тренирам все по-здраво и по-здраво, и това се прояви в битката. Не съм сигурен дали беше от свалянето на килограми. Трябва да е изиграло роля, защото този път беше много по-трудно. Но най-важното е, че тази година разбих тялото си от бой. Прекалих... Бях толкова фокусиран най-накрая да получа своя шанс за титлата и мислех, че ще го осигуря във Ванкувър, затова продължих да натискам.“

