Силен Алекс Николов с 18 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха втора поредна и общо 10-а победа в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей биха категорично като гости Юаса Батери (Гротадзолина), с други двама национали в състава си - Илия Петков и Георги Татаров, с 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) в мач от междинния 16-и кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Пала Савели".

Така Лубе остава на 6-о място във временното класиране с 10 победи, 6 загуби и 31 точки. Татаров, Петков и съотборниците му пък продължават да са на последната 12-а позиция с едва 1 победа, 15 загуби и 4 точки в актива си.

В редовния 17-и кръг Николов и компания са домакини на гранда Перуджа в голямото дерби, докато Гротадзолина ще гостува на Пиаченца. И двете срещи са в неделя (18 януари) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и бе над всички с 18 точки (6 аса!, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6) за победата и напълно заслужено бе обявен за MVP на мача.

Матиа Ботоло се отчете с 9 точки (75% ефективност в атака и 47% позитивноо посрещане - +5), а Ерик Льопки, Джовани Гарджуло и Вуут Д'Хеер завършиха с по 7 точки за успеха.

От друга страна Георги Татаров влезе като резерва за своя тим приключи с 5 точки (2 блока, 25% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - -2), докато Илия Петков не бе в групата за мача за втори пореден път.

Най-резултатен за Гротадзолина стана Амир Голзадех с 11 точки (1 блок, 4 аса и 38% ефективност в атака - +3), а Марко Пелакани реализира 9 точки.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 0:3 (20:25, 18:25, 17:25)

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки, Амир Голзадех 11, Джулио Магалини 6, Микеле Федрици 3, Марко Кубито 1, Марко Пелакани 9 - Андреа Маркизио-либеро (ГЕОРГИ ТАТАРОВ 5, Мануеле Маркиани)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 3, Ерик Льопки 7, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 18, Матиа Ботоло 9, Джовани Гарджуло 7, Вуут Д'Хеер 7 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 1, Марко Подрасчанин 2, Ноа Дуфлос-Роси 2, Дави Тенорио 2, Франческо Бизото-либеро)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it