Хюлкенберг не съжалява за пропуснатия шанс да партнира на Верстапен в Ред Бул

Пилотът на Ауди Нико Хюлкенберг заяви, че не съжалява за пропуснатата възможност да партнира на Макс Верстапен в отбора на Ред Бул, която се откри пред германеца преди няколко години.

Хюлкенберг беше сред имената, които бяха спрягани като потенциален съотборник на Верстапен в Ред Бул за сезон 2021. По това време германецът беше свободен агент, след като се беше разделил с Рено в края на 2019 година, а през 2020 направи три участия като резерва с Рейсинг Пойнт.

В крайна сметка обаче от Ред Бул избраха Серхио Перес след победата на мексиканеца в Гран При на Сахир, а Хюлкенберг прекара още две години на резервната скамейка преди да се завърне като титуляр в тима на Хаас през 2023. След две години в американския тим германецът премина в Заубер, който от тази година се трансформира в Ауди.

А наското Хюлкенберг беше попитан дали някога си е мислел какво би било, ако беше станал съотборник на Верстапен. Германецът обаче заяви категорично, че подобни мисли не му минават през главата, защото той не се категоризира като мечтател.

„Не, защото аз не съм от типа хора, които мечтая. Щеше да е различно, но не се случи. Имах няколко близки възможности, но в края на деня те не са от значение. Те не се броят. Аз съм където съм и се е случило, каквото се е случило“, каза Хюлкенберг.

