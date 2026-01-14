Бивш футболист на Реал Мадрид и асистент на Саутгейт влизат в щаба на Карим в Ман Юнайтед

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед е новият временен мениджър на тима до края на сезона, обявиха официално от клуба във вторник вечер. Той ще бъде последван на “Олд Трафорд” от не по-малко солидни фигури допълва местната преса. Първи асистент на Карик ще бъде Стив Холанд, който години наред изпълняваше тази роля в националния отбор на Англия под ръководството на Гарет Саутгейт. Към щаба на “червените дяволи” се присъединяват още Джонатан Уудгейт, който прекара три години в Реал Мадрид като футболи и помагаше на Карик и в Мидълзбро, както и бившият наставник на тима до 21 години Травис Бъниън. Джони Еванс, който се завърна в тима, за да помогне на Дарън Флетчър. Самият шотландец, който бе начело на Манчестър Юнайтед в последните два двубоя, ще се завърне към работата си с тима до 18 години.

Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Michael Carrick is back 🤝



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

Майкъл Карик бе предпочетен за работата на временен мениджър пред Оле Гунар Солскяер и Рууд ван Нистелрой. Пред него е поставена солидната задача да постигне влизане сред първите пет тима в класирането на Премиър лийг, което почти сигурно ще донесе участие в Шампионската лига през следващата година. В момента Манчестър Юнайтед се намира на седмото място в класирането с 32 точки, а четвъртият Ливърпул е с 35 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages