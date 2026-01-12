Бразилски национал може да напусна Англия и да се завърне в родината си

Полузащитникът на Уест Хам Лукас Пакета може да се завърне в Бразилия, съобщават британските медии в понеделник. Атакуващият халф има сериозни шансове отново да играе в родината си още през януари, като една от възможностите пред него за момента е да облече екипа на Фламенго. Интерес към 28-годишния бразилски национал проявяват Тотнъм и Астън Вила. Пакета има 61 мача с екипа на националния отбор на бразилия.

Мениджърът на "чуковете" Нуно Еспирито Санто иска да задържи полузащитника в състава си за останалата част от шампионата. В 18 мача от Висшата лига през този сезон Лукас Пакета е отбелязал четири гола и е подал една асистенция. Бразилецът премина от Олимпик Лион в Уест Хам през 2022 година. Преди това Пакета носи екипа на Фламенго в продължение на три сезона. Лондончани се намират едва на 18-то място в класирането в първенството с актив от само 14 точки.

Снимки: Gettyimages