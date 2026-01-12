Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Бразилски национал може да напусна Англия и да се завърне в родината си

Бразилски национал може да напусна Англия и да се завърне в родината си

  • 12 яну 2026 | 14:40
  • 824
  • 0
Бразилски национал може да напусна Англия и да се завърне в родината си

Полузащитникът на Уест Хам Лукас Пакета може да се завърне в Бразилия, съобщават британските медии в понеделник. Атакуващият халф има сериозни шансове отново да играе в родината си още през януари, като една от възможностите пред него за момента е да облече екипа на Фламенго.  Интерес към 28-годишния бразилски национал проявяват Тотнъм и Астън Вила. Пакета има 61 мача с екипа на националния отбор на бразилия.

Мениджърът на "чуковете" Нуно Еспирито Санто иска да задържи полузащитника в състава си за останалата част от шампионата. В 18 мача от Висшата лига през този сезон Лукас Пакета е отбелязал четири гола и е подал една асистенция. Бразилецът премина от Олимпик Лион в Уест Хам през 2022 година. Преди това Пакета носи екипа на Фламенго в продължение на три сезона. Лондончани се намират едва на 18-то място в класирането в първенството с актив от само 14 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:42
  • 1098
  • 0
Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 998
  • 0
Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 665
  • 0
Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 677
  • 3
Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

  • 12 яну 2026 | 13:16
  • 907
  • 0
Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

  • 12 яну 2026 | 13:04
  • 1079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 2252
  • 0
Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 27412
  • 19
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 25648
  • 92
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 11138
  • 9
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 3461
  • 1
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 4077
  • 6