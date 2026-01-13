Популярни
  Севиля
  2. Севиля
  Севиля затъва все повече

Севиля затъва все повече

  • 13 яну 2026 | 00:28
  • 363
  • 0
Севиля затъва все повече

Севиля остана в опасна близост до зоната на изпадащите в Ла Лига след нова домакинска загуба. Андалусийци отстъпиха с 0:1 на Селта и се намират на 14-то място в класирането, но само на 3 точки над отборите под чертата. Селта пък се изкачи до 7-ата позиция и показа, че отново ще се бори за участие в евротурнирите.

Единственото попадение в мача реализира Маркос Алонсо. Ветеранът се разписа от дузпа в 88-ата минута и донесе заслужения успех на отбора от Виго, който е непобеден в първенството в пет последователни двубоя.

Солидната защита беше в основата на победата на Селта. Галисийци са допуснали само 20 гола през сезона, а срещу себе си имаха отбор, който не можа да превземе противниковата врата в трети пореден мач. Освен това, Севиля е и третият най-слаб домакин в Ла Лига през сезона.

Севиля беше по-активният тим в началото, а Осо обсипваше наказателното поле на гостите с центрирания от левия фланг. Контрите на Селта обаче бяха опасни. Браян Сарагоса и Хави Родригес имаха възможност да се възползват от пробойните в защитата на Севиля, но не го направиха.

През второто полувреме публиката на "Рамон Санчес Писхуан" се изнерви от немощната игра на своя отбор. Селта тръгна по-смело напред, усещайки, че може да измъкне пълния комплект точки. Малко преди края Осо настъпи Илаиш Мориба в наказателното поле и гостите получиха дузпа, превърната в гол от Маркос Алонсо.

С успеха Селта се изравни с петия в класирането Бетис и е тимът в най-добра форма в първенството след лидера Барселона.

