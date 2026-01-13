Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Днес от 14:00 часа Левски ще изиграе първата си проверка за новата година. Тя е срещу унгарския Ниредхаза.

Очаванията са наставникът на “сините” да даде минути на всичките си здрави налични футболисти. Единствените, които засега са под въпрос за мача, са възстановяващите се от контузии Евертон Бала и Фабио Лима.

Като проблем пред лидера в efbet Лига за днешната контрола се очертава бурният вятър, извил се над Анталия. Поривите му са доста силни и със сигурност ще затруднят днес футболистите на двата отбора.

Иначе Ниредхаза завърши осми през миналия сезон в тамошния елит. През настоящия сезон заема предпоследното 11-то място.