Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец излиза в последната си проверка на турска земя срещу четвъртия в полското първенство - Ракув. Мачът в Белек ще започне в 15:00 часа, като той се явява последна контрола преди старта на пролетните битки за шампионите.

Както е известно, отборът на Пер-Матиас Хьогмо изостава със седем точки от лидера в efbet Лига Левски, като двата състава ще "открият" новата година у нас с двубой за Суперкупа на България.

Малко по-късно в Разград предстои среща между "зелените" и "сините" от турнира за Sesame Купа на България. Преди всичко това обаче "орлите" имат важни мачове в Лига Европа, където гостуват на Рейнджърс и посрещат Ница с цел преминаване в елиминациите на състезанието.



