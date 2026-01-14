Популярни
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 2866
  • 0

Лудогорец излиза в последната си проверка на турска земя срещу четвъртия в полското първенство - Ракув. Мачът в Белек ще започне в 15:00 часа, като той се явява последна контрола преди старта на пролетните битки за шампионите.

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

Както е известно, отборът на Пер-Матиас Хьогмо изостава със седем точки от лидера в efbet Лига Левски, като двата състава ще "открият" новата година у нас с двубой за Суперкупа на България.

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година
Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Малко по-късно в Разград предстои среща между "зелените" и "сините" от турнира за Sesame Купа на България. Преди всичко това обаче "орлите" имат важни мачове в Лига Европа, където гостуват на Рейнджърс и посрещат Ница с цел преминаване в елиминациите на състезанието.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Снимки: Startphoto

