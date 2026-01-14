Черното сменя бялото в оцветяването на моторите на VR46 за сезон 2026

Екипът на VR46 Дукати представи своите цветове за предстоящия сезон 2026 в MotoGP, който може да се окаже и съдбоносен за отбора на Валентино Роси.

От известно време насам се говори, че Доктора разглежда възможността да се раздели с Дукати и вместо това да стартира партньорство с Априлия. Очаква се този казус да бъде решен в хода на предстоящата кампания, в която VR46 Дукати отново ще разчита на Фабио Ди Джанантонио и Франко Морбидели. За втора поредна година двамата ще карат различни мотоциклети, тъй като Ди Джанантонио ще разполага с актуален мотор на Дукати, докато Морбидели ще бъде на борда на миналогодишната машина на марката от Борго Панигале.

VR46 може да напусне Дукати, за да работи с Априлия

Иначе основният цвят на моторите на двамата отново ще бъде електриково жълтото, което беше традиционно за Роси по време на неговата кариера. Тази година обаче то ще бъде допълнено не от бяло, а от черно, което много по-добре очертава детайлите по цветовата схема.

Ди Джанантонио и Морбидели ще започнат своята подготовка за сезон 2026 в между 3 и 5, когато ще се проведе първият официален предсезонен тест на пистата „Сепанг“ в Малайзия. След това ще има още два дни за подготовка на „Бурирам“ в Тайланд на 21 и 22 февруари, а сезонът ще стартира с Гран При на Тайланд седмица по-късно.