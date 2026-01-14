Общо 14 пилоти ще имат домашни състезания през 2026 година

Общо 14 от всички 22 пилоти във Формула 1 ще имат домашни състезания в хода на предстоящия сезон 2026, а двама от тях, испанците Фернандо Алонсо и Карлос Сайнц, ще има две възможности да се състезават пред родна публика.
Първи на старта в своята родина ще застане Оскар Пиастри, който е родом от Мелбърн, където в началото на март ще бъде открит сезонът с Гран При на Австралия. След него домашни състезания ще имат още Ланс Строл (Канада), Шарл Леклер (Монако) преди да стигнем до първото домашно състезание на Алонсо и Сайнц – Гран При на Барселона на пистата „Каталуния“.
Общо петима ще бъдат представителите на Великобритания за състезателния уикенд на „Силвърстоун“, включително световният шампион Ландо Норис, който през миналата година спечели за първи път своя домашен старт. Освен него представители на домакините ще бъдат още най-успешният пилот в историята на Гран При на Великобритания Люис Хамилтън, Джордж Ръсел, Оливър Беарман и новобранецът Арвид Линдблад.
След отпадането на Гран При на Емилия-Романя от календара Андреа Кими Антонели остана със само едно домашно състезание – Гран При на Италия на „Монца“. Две седмици по-рано Макс Верстапен ще има последна възможност да се състезава пред феновете в Нидерландия преди „Зандвоорт“ да изпадне от календара в края на годината.
Последният европейски старт ще бъде дебютното издание на Гран При на Испания в Мадрид, където отново Алонсо и Сайнц ще се радват на домакинска подкрепа. Последните двама пилоти, които ще имат шанса да карат пред своите сънародници са завръщащият се във Формула 1 Серхио Перес и Габриел Бортолето съответно в Гран При на Мексико Сити и Гран При на Сао Пауло.
Домашни състезания през 2026 година няма да има за тримата французи Исак Хаджар, Пиер Гасли и Естебан Окон, за аржентинеца Франко Колапинто, финландецът Валтери Ботас, новозеландецът Лиам Лоусън, германецът Нико Хюлкенберг и тайландецът Алекс Албон.
Снимки: Gettyimages