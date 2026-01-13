ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

Футболистите на ЦСКА тренират под пълна пара при отлични условия в хотел "Корнелия" в Белек, където тече зимната подготовка на тима на Христо Янев. Въпросната база беше ползвана в предишни години от Лудогорец и е суперлукс.

Тази сутрин "червените" имаха тренировка, в която наблегнаха повече на физически занимания. Утре момчетата на Янев излизат за своята първа проверка през 2026 г. - срещу Корона Киелце. Всички от "армейците" са здрави и участват в занинанията на пълни обороти, включително шестимата нови попъления. Камерунската звезда Джеймс Ето'о пропусна първите общи спринтове, след което се присъедини към своите съотборници.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия