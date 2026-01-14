Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

Първата ракета на България при жените Виктория Томова постигна втора победа в квалификациите на Australian Open. Българката си осигури място в решителния трети кръг на пресявките, след като се наложи над Виктория Хрунчакова от Словакия с 6:4, 6:4.

Томова демонстрира изключителна стабилност и тактическа дисциплина срещу бившата представителка на топ 50 в световната ранглиста. Вики игра много агресивно на втория сервис на словачката, което ѝ позволи да постави съперничката си под постоянен натиск. Българката стигна до общо 10 възможности за пробив, като успя да реализира 4 от тях в ключови моменти.

Двубоят започна трудно за Томова, като Хрунчакова на два пъти повеждаше с пробив в първия сет. При резултат 4:2 в полза на словачката обаче, първата ни ракета ограничи до минимум грешките и спечели четири поредни гейма, за да затвори частта с 6:4.

Вики Томова показа характер и направи страхотен обрат на старта на пресявките на Australian Open

Във втория сет Томова направи ранен пробив. Решаващият момент настъпи в следващия гейм, когато българката прояви характер и отрази две точки за рибрейк. При 4:3 Хрунчакова имаше последен шанс да се върне в мача, но Вики отново удържа подаването си, а малко по-късно хладнокръвно реализира още първия си мачбол.

Съперничка на Томова в спора за място в основната схема на турнира в Мелбърн ще е Юлия Стародубцева. Украинката, която е под №110 в ранглистата и поставена под №6 в квалификациите, преодоля Деспина Папамихаил с 6:1, 6:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages