Вики Томова показа характер и направи страхотен обрат на старта на пресявките на Australian Open

Виктория Томова стартира по най-добрия начин участието си в квалификациите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Първата ракета на България, поставена под №18 в пресявките за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн, показа характер и обърна американката Бернарда Пера за впечатляващ успех с 1:6, 6:4, 6:0 след 89 минути игра.

След колебливо начало и загубен първи сет, в който допусна два пробива, Томова постепенно намери ритъма си. Във втората част българката вдигна оборотите, проби в ключовия десети гейм и изравни резултата.

В решаващия трети сет Томова бе безапелационна — доминация от първата до последната точка, без нито един загубен гейм. С поредица от осем последователни гейма от края на втория сет тя затвори двубоя и заслужено се поздрави с победата.

Във втория кръг на квалификациите българката ще се изправи срещу словачката Виктория Хрунчакова, №219 в световната ранглиста. Двете имат пет срещи помежду си, като Томова води с 3:2 победи, но последният им сблъсък — в квалификациите на US Open през 2022 година — завърши с успех за Хрунчакова.

Българката има пет участия в Мелбърн, като най-доброто й представяне е достигането до втори кръг на основната схема през 2024 година.