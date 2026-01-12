Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вики Томова показа характер и направи страхотен обрат на старта на пресявките на Australian Open

Вики Томова показа характер и направи страхотен обрат на старта на пресявките на Australian Open

  • 12 яну 2026 | 08:49
  • 1520
  • 1
Вики Томова показа характер и направи страхотен обрат на старта на пресявките на Australian Open

Виктория Томова стартира по най-добрия начин участието си в квалификациите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Първата ракета на България, поставена под №18 в пресявките за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн, показа характер и обърна американката Бернарда Пера за впечатляващ успех с 1:6, 6:4, 6:0 след 89 минути игра.

След колебливо начало и загубен първи сет, в който допусна два пробива, Томова постепенно намери ритъма си. Във втората част българката вдигна оборотите, проби в ключовия десети гейм и изравни резултата.

В решаващия трети сет Томова бе безапелационна — доминация от първата до последната точка, без нито един загубен гейм. С поредица от осем последователни гейма от края на втория сет тя затвори двубоя и заслужено се поздрави с победата.

Във втория кръг на квалификациите българката ще се изправи срещу словачката Виктория Хрунчакова, №219 в световната ранглиста. Двете имат пет срещи помежду си, като Томова води с 3:2 победи, но последният им сблъсък — в квалификациите на US Open през 2022 година — завърши с успех за Хрунчакова.

Българката има пет участия в Мелбърн, като най-доброто й представяне е достигането до втори кръг на основната схема през 2024 година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Полша надделя над Швейцария и спечели турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“

Полша надделя над Швейцария и спечели турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“

  • 11 яну 2026 | 15:47
  • 1017
  • 0
Томова срещу американка на Australian Open в първите часове на новата седмица

Томова срещу американка на Australian Open в първите часове на новата седмица

  • 11 яну 2026 | 14:16
  • 1047
  • 0
Руснак спря Иван Иванов на финала в Манакор

Руснак спря Иван Иванов на финала в Манакор

  • 11 яну 2026 | 13:50
  • 2702
  • 4
Медведев грабна трофея в Бризбън

Медведев грабна трофея в Бризбън

  • 11 яну 2026 | 12:56
  • 2528
  • 2
Лидия Енчева загуби спора за титлата на турнир в Египет

Лидия Енчева загуби спора за титлата на турнир в Египет

  • 11 яну 2026 | 12:25
  • 631
  • 0
Александър Бублик стана шампион на турнира в Хонконг

Александър Бублик стана шампион на турнира в Хонконг

  • 11 яну 2026 | 12:17
  • 971
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 765
  • 0
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 66187
  • 1002
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 2744
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 3762
  • 0
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 32552
  • 19
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 69183
  • 52