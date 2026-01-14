Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Рубен Невеш е първата трансферна цел на Ман Юнайтед при Карик

Рубен Невеш е първата трансферна цел на Ман Юнайтед при Карик

  • 14 яну 2026 | 03:17
  • 209
  • 0
Халфът на Ал-Хилал Рубен Невеш е първият потенциален нов футболист, който може да се присъедини към Манчестър Юнайтед след назначаването на Майкъл Карик мениджър на тима. Според "Гардиън", от "Олд Трафорд" проявяват сериозен интерес към португалския национал.

"Червените дяволи“ възнамеряват да подсилят халфовата си линия, като Невеш е основната цел. Смята се, че привличането му ще струва около 23 милиона евро.

Манчестър Юнайтед разполага с необходимите средства за закупуването на Невеш, както и за други трансферни цели. Самият футбоблист също има желание да се присъедини към английския гранд.

Рубен Невеш вече има солиден опит в Премиър лийг с екипа на Уулвърхамптън.

