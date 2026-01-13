Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Между Майкъл Карик и ръководството на Манчестър Юнайтед вече има постигнато принципно споразумение за завръщането му като мениджър на клуба, предадоха “Атлетик” и "Скай Спортс". 44-годишният бивш футболист на тима ще наследи уволнения наскоро Рубен Аморим. Остават да се доуточнят дребни детайли. Очаква се контрактът да бъде само до лятото.
Оле Гунар Солскяер беше другият вариант пред шефовете на “червените дяволи”.
Карик вече временно бе начело на Юнайтед между ноември и декември 2021, когато наследи именно Солскяер. След това в продължение на три години той бе начело на Мидълзбро.