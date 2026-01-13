Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Между Майкъл Карик и ръководството на Манчестър Юнайтед вече има постигнато принципно споразумение за завръщането му като мениджър на клуба, предадоха “Атлетик” и "Скай Спортс". 44-годишният бивш футболист на тима ще наследи уволнения наскоро Рубен Аморим. Остават да се доуточнят дребни детайли. Очаква се контрактът да бъде само до лятото.

BREAKING: Manchester United and Michael Carrick have reached a verbal agreement for him to become the club’s interim manager until the end of the season 🚨🔴 pic.twitter.com/OnyIM9DBor — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 13, 2026

Оле Гунар Солскяер беше другият вариант пред шефовете на “червените дяволи”.

Карик вече временно бе начело на Юнайтед между ноември и декември 2021, когато наследи именно Солскяер. След това в продължение на три години той бе начело на Мидълзбро.

Рууни е готов да влезе в щаба на Майкъл Карик