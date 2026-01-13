Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 2473
  • 0
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Между Майкъл Карик и ръководството на Манчестър Юнайтед вече има постигнато принципно споразумение за завръщането му като мениджър на клуба, предадоха “Атлетик” и "Скай Спортс". 44-годишният бивш футболист на тима ще наследи уволнения наскоро Рубен Аморим. Остават да се доуточнят дребни детайли. Очаква се контрактът да бъде само до лятото.

Оле Гунар Солскяер беше другият вариант пред шефовете на “червените дяволи”.

Карик вече временно бе начело на Юнайтед между ноември и декември 2021, когато наследи именно Солскяер. След това в продължение на три години той бе начело на Мидълзбро.

Рууни е готов да влезе в щаба на Майкъл Карик
Рууни е готов да влезе в щаба на Майкъл Карик
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хорхе Валдано: Арбелоа познава клуба перфектно

Хорхе Валдано: Арбелоа познава клуба перфектно

  • 13 яну 2026 | 07:45
  • 1658
  • 3
Нюкасъл удължи договора на основен защитник

Нюкасъл удължи договора на основен защитник

  • 13 яну 2026 | 07:32
  • 1411
  • 0
Тимо Вернер има нов отбор

Тимо Вернер има нов отбор

  • 13 яну 2026 | 06:48
  • 3944
  • 0
Раян Аит-Нури попадна в групата на Манчестър Сити за мача с Нюкасъл

Раян Аит-Нури попадна в групата на Манчестър Сити за мача с Нюкасъл

  • 13 яну 2026 | 06:21
  • 3619
  • 0
Бивш френски национал обяви, че спира с футбола

Бивш френски национал обяви, че спира с футбола

  • 13 яну 2026 | 05:57
  • 5375
  • 0
Лацио загуби битката за подписа на унгарски национал

Лацио загуби битката за подписа на унгарски национал

  • 13 яну 2026 | 05:34
  • 3212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 7855
  • 64
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 5377
  • 5
Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 10790
  • 15
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 1612
  • 1
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 34307
  • 46
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 14036
  • 6