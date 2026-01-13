Подходящ ли е Карик за Манчестър Юнайтед?

Феновете на Манчестър Юнайтед имат песен за Майкъл Карик, в която се пее „трудно е да повярваш, че не е Скоулс“. В медийно ориентирания свят на модерния футбол Карик бе една от най-недооценените и скромни личности, които могат да бъдат намерени, започва своя анализ "ББС" по повод бившия полузащитник на "червените дяволи" и Англия, който се очаква до часове да застане начело на тима от "Олд Трафорд".

Като играч той не търсеше публичност, някои биха казали, че това е било в негов ущърб, и не правеше всичко възможно да влиза в заглавията като мениджър на Мидълзбро. Когато напусна Боро, мнозина се чудеха дали изобщо ще го видят отново на треньорската скамейка. Сега обаче притегателната сила на Юнайтед го е довела на прага на завръщането. Очаква се той да води отбора в съботното дерби срещу Манчестър Сити. Какво в Карик е привлякло толкова силно ръководството на Юнайтед? И може ли той да подреди хаоса, обгърнал „Олд Трафорд“?

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Тихият герой на Манчестър Юнайтед

През този сезон Карик не е бил далеч от Манчестър Юнайтед. По ирония на съдбата, заедно с Дарън Флетчър, когото се очаква да замени като временен мениджър, 44-годишният бивш халф игра за клуба в мач на легендите срещу Селтик през септември. През ноември Карик беше на „Олд Трафорд“, за да подкрепи годишната благотворителна инициатива на фондацията на Манчестър Юнайтед, която събра над 30 000 паунда за своите обществени проекти. Връзката му с клуба обаче е най-разпознаваема чрез неговите 464 мача в рамките на 12-годишния му престой като футболист. През този период той спечели пет титли от Висшата лига, една ФА Къп, три Купи на лигата, Шампионска лига, Лига Европа и Световното клубно първенство.

Забележително е, че той нито веднъж не е печелил наградата за играч на месеца във Висшата лига и попада в отбора на годината само веднъж – през 2013 г. Записва 34 мача за Англия, но въпреки че е част от съставите за световните първенства през 2006 и 2010 г., изиграва само един двубой. Въпреки това, ако го попитате дали се чувства недооценен, Карик обикновено свива рамене и отговаря: „Такъв е футболът“.

Силен старт, лош край в Мидълзбро

Той не се промени и като мениджър. Винаги учтив и приятелски настроен, но без да генерира заглавия само заради самите тях. Неговото бурно празнуване след победа с 3:1 над Шефилд Юнайтед през февруари 2023 г., предизвикано от предмачови закачки между двата отбора, се помни именно защото беше толкова нетипично за нормалното му поведение.

Трябва да се припомни и един от един разговор в съблекалнята преди мач. Докато играчите загряват на терена, много мениджъри искат да бъдат оставени насаме в тишина. Други са обсебени от тактическата си дъска. В този конкретен ден Карик се включил в разговор за старите дистанционни за телевизори.

„Нито прекалено въодушевен, нито прекалено унил“, казва източникът. „Това е Майкъл. Той не хаби десет думи, когато една е достатъчна. В Мидълзбро всички го обичаха.“

Всички, освен феновете накрая.

Когато Карик пристигна в Тийсайд през октомври 2022 г., той възроди клуб, флиртуващ с изпадане, и го направи, като наложи вълнуващ, печеливш и основан на притежанието на топката футбол. След като загуби първия си мач срещу Престън, Боро спечели 16 от следващите си 22 шампионатни двубоя. Карик използваше различни формации, включително и с трима защитници, като отборът му отбеляза три или повече гола в 11 случая. Когато победиха Престън в реванша на „Ривърсайд“ на 18 март, те бяха само на три точки от автоматична промоция. Нападателят Чуба Акпом беше напът да завърши сезона с 29 гола, а завръщането във Висшата лига след шестгодишно отсъствие изглеждаше напълно възможно.

Формата на Мидълзбро обаче ги напусна в най-неподходящия момент. Те спечелиха само два от последните си осем мача, изпуснаха автоматичната промоция с 16 точки разлика и бяха победени от Ковънтри в напрегнат полуфинален плейоф, в който падна само един гол в двата мача.

Това се оказа върхът за Карик в Боро, въпреки че остана още два сезона. Първият от тях така и не се възстанови от ужасяващия старт, в който отборът спечели едва две точки от първите си седем мача. През втория липсваше постоянство, а пет поредни загуби от януари до февруари сложиха край на надеждите за късен щурм към плейофите.

Като положителен аспект може да се отбележи достигането до полуфиналите за Купата на лигата през сезон 2023-24, където Мидълзбро в крайна сметка отстъпи на Челси. Карик можеше да посочи като смекчаващи вината обстоятелства продажбата на Акпом в Аякс през лятото на 2023 г., напускането на петима ключови играчи под наем и трансфера на Морган Роджърс в Астън Вила за 15 милиона паунда през февруари 2024 г. – все играчи, развити под негово ръководство.

Привържениците обаче не виждаха ситуацията по същия начин. В крайна сметка те смятаха, че той е твърде привързан към формацията 4-2-3-1, която според тях не работеше. „Липса на план Б“ беше често срещана критика.

Отговорът на Карик: „Няма да променям стила на игра, това е, което знам и в което вярвам. Не бихме били добри треньори, ако изведнъж тръгнем по напълно различен път“, напомня на думите на Рубен Аморим. Въпреки това е ясно, че Карик вижда ползата от тактически промени.

Рууни е готов да влезе в щаба на Майкъл Карик

Още през октомври, в предаването Match of the Day 2, Майкъл Карик анализира победата на Юнайтед над Брайтън. Тогава той обясни как бившият му клуб е постигнал успех, като нападателите са се изтегляли назад, а Люк Шоу се е включвал в атака. По този начин се е намалило пространството, което халфовата двойка Каземиро и Бруно Фернандеш е трябвало да покрива.

„В крайна сметка всичко е игра на числа и пространства“, обясни Карик. „Вижда се, че се изгражда нещо, има връзки между играчите.“

Карик вече е бил мениджър на Юнайтед. Той пое временно поста след уволнението на Оле Гунар Солскяер през ноември 2021 г., преди да напусне с идването на Ралф Рангник. В трите си мача начело той записа две победи и едно равенство, като един от успехите беше с 3:2 срещу Арсенал.

Това беше връзка със славното минало – подобно на Райън Гигс, Солскяер и Рууд ван Нистелрой, които също бяха викани като временни решения след предишни уволнения. Карик ще започне с безрезервната подкрепа на трибуните. Трябва да се отбележи, че през последните 13 години след оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън феновете на Юнайтед никога не са се обръщали срещу мениджъра. Гневът им винаги е бил насочен към собствениците. Когато приключи краткия си престой начело, Флетчър заяви, че целта до края на сезона трябва да бъде класиране за Шампионската лига. Ако Карик постигне това, той със сигурност ще има сериозни основания да претендира за постоянния пост.

Възниква и въпросът дали евентуално пропускане на европейските турнири и последвалата финансова дупка в бюджета на клуба биха позволили назначаването на голямо име през лятото. Това са въпроси за следващите седмици и месеци. В момента има по-неотложни проблеми за решаване. Сега изглежда, че Карик ще получи възможността да види дали може да предложи алтернативен план за развитието на отбора.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages