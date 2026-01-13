Популярни
Кайрън Уилсън отново мечтае за трофея в "Мастърс"

  • 13 яну 2026 | 19:44
  • 202
  • 0
След като миналия месец изглеждаше напълно сломен на UK Championship, Кайрън Уилсън се завърна във форма в първия кръг на "Мастърс", побеждавайки Съ Дзяхуей с 6:2 и класирайки се за четвъртфиналите.

Първата половина на сезона беше изпълнена с трудности за Уилсън. Съпругата му Софи имаше сериозни здравословни проблеми, а на зеленото сукно формата му спадна, като щеката, с която спечели Световното първенство през 2024 г., беше случайно счупена. Трудностите му достигнаха връхната си точка, когато загуби от Елиът Слесър в първия кръг в Йорк, след което призна пред BBC, че е бил на ръба на психически срив и че от яд му се е искало „да потроши всичко наоколо“.

За щастие здравето на Софи вече се е подобрило и двамата работят по нова инициатива, чиято цел е да осигури мрежа за подкрепа на семействата на играчите. Световният номер 2 Уилсън си намери нова щека преди Scottish Open и по днешните му изяви тя работи също толкова добре, колкото и предишната – той направи два сенчъри брейка и още два от над 50 точки в много силно представяне.

С възвърнатия си ентусиазъм 34-годишният Уилсън вече може да гледа напред към двубой срещу Нийл Робъртсън или Крис Уейклин в петък вечер. Това ще бъде шестият му четвъртфинал на "Мастърс" и той ще бъде решен да спечели трофея за първи път, след като завърши като подгласник през 2018 и 2025 година.

Уилсън спечели откриващия фрейм, а във втория вкара десет червени с черна и се стремеше да стане едва шестият играч с максимум 147 на "Мастърс", но при добре разположени топки пропусна труден удар на 11-тата червена към горния ъгъл.

Съ върна един фрейм с отличен брейк от 97 точки и имаше шанс да открадне четвъртия, след като изоставаше с 0:53, но при серия от 21 точки сгреши черната към горния ъгъл, закачи първо червена и Уилсън се възползва, за да поведе с 3:1 на почивката. Петият фрейм продължи 34 минути – най-дългият до момента през седмицата – и бе решен, когато Съ постави труден снукър на последната жълта, след което реализира последвалата възможност и намали изоставането си.

Но Уилсън включи на по-висока предавка и завърши убедително с брейкове от 59, 101 и 105 точки в последните три фрейма. Забележително е, че и петте мача до момента през седмицата са завършили с резултат 6:2.

