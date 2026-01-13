Има ли проблем с масите на "Мастърс"?

World Snooker Tour отхвърли опасенията относно състоянието на масата на турнира „Мастърс“, като заяви, че не е открил „никакви“ проблеми.

Вторият турнир от "Тройната корона" за сезона стартира в неделя в лондонския „Александра Палас“, като защитаващият титлата си Шон Мърфи и настоящият носител на трофея от UK Championship Марк Селби отпаднаха още на старта след загуби от китайското дуо У Идзъ и Сяо Гуодонг.

Макар и двата резултата да се определят като изненади – не за първи път този сезон – фокусът бързо се измести към условията за игра, които бяха разкритикувани от седемкратния световен шампион Стивън Хендри и шесткратния победител в „Крусибъл“ Стив Дейвис.

И двамата предположиха, че има проблем с топките, които се отклоняват от линията си и „залепват“ за бордовете, преди да паднат в ъгловите джобове и в двата мача.

„Има нещо нередно с масата“, каза Дейвис по време на победата на Сяо над Селби.

„Това се случи и този следобед. Топките се прилепват към борда. Горните плочи трябва да бъдат нивелирани. Монтажниците на масата трябва да излязат и да проверят нивото на горната плоча. Ако топките се „гушат“ в този горен борд, това ще направи играта изключително лесна за правене на големи серии. Също така не е редно топка да влиза толкова лесно. Изглежда, че масата не е нивелирана.“

В отговор организаторите на турнира „Мастърс“, който е само с покани и обикновено включва единствено първите 16 в световната ранглиста, заявиха:

„Масата се проверява преди, по време и след всеки мач, както е стандартно за всеки турнир. Стремим се да осигурим възможно най-добрите условия за игра и нашият екип от експертни монтажници на маси върши отлична работа.“

В понеделник следобед световният шампион от 1997 г. Кен Дохърти намекна, че евентуален проблем е бил „поправен“ по време на победата на Марк Алън с 6:2 над Марк Уилямс.

Въпреки това, северноирландецът изрази собствени притеснения относно състоянието на масата в следмачовите си медийни изяви.

„Нямах нищо по черния борд, с което да тествам това, но видях какво се случи вчера с удара на Марк [Селби], а преди това и У Идзъ имаше топка, която леко се отклони“, каза Алън. „Това е трудна работа за монтажниците и през годините съм си навличал достатъчно проблеми, като ги критикувам за такива неща. Единственото, което забелязах в днешния мач, беше леко отклонение от зелено към жълто по тази страна на масата, но го посочих на (турнирния директор) Пол Колие, така че съм сигурен, че ще го проверят след мача.“

Това далеч не е единственият случай през сезона, в който играчи или коментатори повдигат въпроси относно турнирните маси. Джон Хигинс отправи унищожителна оценка за „жалките“ условия на турнира Riyadh Season Snooker Championship.

Междувременно, няколко играчи се оплакаха и от сукното и по-тесните джобове на UK Championship, докато други, като Нийл Робъртсън, заявиха, че те повече напомнят за първите му 10 години като професионалист и осигуряват по-справедлив тест.