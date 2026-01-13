Йонас Вингегор ще дебютира в Джиро д'Италия, която стартира от България през тази година

Датският колоездач Йонас Вингегор, който ще започне годината на Обиколката на Обединените Арабски Емирства през февруари, обяви, че тази година ще се състезава на Обиколките на Италия през май и на Франция през юли, пише вестник "Екип". Вингегор обяви това от испанския град Нусия, където е на тренировъчен лагер с отбора си Висма-Лийз а байк.

Така Вингегор ще участва в Обиколката на Италия, която ще започне в България на 8 май, като това ще бъде първо участие на 29-годишния Вингегор в Джирото.

България отпуска 15 млн. евро за Джиро д'Италия

"Вече съм печелил във Франция и Испания, това изигра роля за моето решение. Сега искам да направя същото и в Италия. Отдавна мисля да участвам на Джирото. Ще ми хареса да добавя розовата фланелка към колекцията ми. Организаторите са направили супер маршрут за Обиколката, въпреки че е не е толкова взискателен като последните години", коментира двукратният победител от Обиколката на Франция.

Йонас Вингегор трябва да участва и на Обиколката на Каталуня между 23 и 29 март, но подчерта, че приоритет за него през годината са Обиколките на Италия и Франция.

