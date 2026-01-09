България отпуска 15 млн. евро за Джиро д'Италия

Финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 млн. евро за организиране и провеждане в България през май на престижното колоездачно състезание Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza одобри на заседание правителството в оставка, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Отпускането на средства става по Закона за публичните финанси, след влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и предоставя лимит за разхода от януари до юни 2026 г. С проекта на решение се предлага Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza да се проведе в периода 8-10 май 2026 г., като предстои сключването на договор с носителите на изключителни права след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки.

На днешното правителствено заседание беше одобрен доклад на министъра на младежта и спорта за постигнати договорености във връзка с Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza.

Giro d'Italia ("Обиколката на Италия") е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света с над 100-годишна история, което съчетава спорт, култура и туризъм, създавайки трайно и положително въздействие за участващите. От кабинета посочват, че 109-ото издание на състезанието ще започне от Несебър, като Bulgaria Grande Partenza, включващо церемония по откриването, старта и първите три етапа, ще се състои в периода 8-10 май 2026 г.

Договорът за събитието се сключва с носителя на изключителните права - RCS Sports & Events S.r.l., и е на обща стойност 15 млн. евро, като съдържа ясно и детайлно разписани права и задължения на страните. В проекта на договор се предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пълна свобода за партньорства с местни спонсори без телевизионна експозиция.

Също така е осигурено правото за безплатно излъчване на живо на състезанието от български телевизионен оператор с национално покритие. По този начин се осигурява значителна видимост на събитието, като България се популяризира като туристическа дестинация, утвърждава се като домакин на международни спортни събития от световен мащаб и се създава съществена добавена стойност за туристическия сектор. Договорена е застраховка на събитието за сметка на изпълнителя с покритие 20 млн. евро, както и представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

Предстои сформиране на Организационен комитет и специализирани екипи за координация и изпълнение.

Постигнатите договорености осигуряват икономически обосновано и защитено участие на България в едно от най-престижните световни спортни събития, с висок потенциал за международна видимост, значителна добавена стойност за туристическия сектор и дългосрочен положителен имиджов ефект за страната ни, посочват от кабинета. Оттам добавят, че провеждането на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza ще има положителен ефект върху развитието на спорта в България.

Събитието ще допринесе за популяризирането не само на колоезденето, но и на активния начин на живот, ще насърчи масовия спорт и ще мотивира все повече деца и млади хора да спортуват. Не на последно място, събитието ще повиши капацитета на страната ни за организиране на международни спортни сбития от най-висок ранг и ще затвърди ролята на България като модерна европейска държава, добавят от кабинета.

Обиколката на Италия в България през 2026 г. ще включва преминаване на участниците през десетки общини, което е изключително важно за тяхното развитие, каза министърът на туризма Мирослав Боршош през август 2025 г., когато правителството подкрепи предложението на двете министерства да се финализират преговорите за домакинство на това престижно спортно събитие. Страната ни ще приеме три от общо 21 етапа, включително Grande Partenza - т.нар. старт на Обиколката на Италия.