  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Не изпитваме допълнително напрежение

Николай Желязков: Не изпитваме допълнително напрежение

  • 13 яну 2026 | 17:19
  • 1585
  • 0

Разговаряме със старши треньора на ВК Левски София Николай Желязков в навечерието на началото на efbet Купа България 2026.

„Сините“ влизат в турнира като актуални носители на трофея и с амбиция отново да се борят за отличието.

Надпреварата ще се проведе в периода 16-18 януари в Самоков, като срещите ще се изиграят в модерната арена „СамЕлион“.

Левски зимува на второ място в efbet Супер Волей. Имаше ли нотка на горчивина от това, че не успяхте да завършите първи в есенния полусезон?

- Със сигурност няма горчивина, доволни сме от класирането, което постигнахме през първия полусезон, на фона на всички трудности, които имахме. Допуснахме само две загуби от началото и смятам, че можем само да бъдем доволни от това, че успяхме да завършим втори.

Левски удари Нефтохимик в Бургас
Левски удари Нефтохимик в Бургас

Вие сте актуалните носители на трофея. Има ли допълнително напрежение, породено от високите очаквания, предвид това, че Левски доминира в първенството през последните няколко години?

- Напрежение няма, това е нов трофей с нов отбор и ние ще се опитаме да спечелим. Както ние, така и всички останали отбори, тръгват с тази нагласа. Това, което ние имаме може би малко повече от другите, е опитът, който в последните години натрупахме в такива мачове. Това е от полза и всичко трябва да се покаже на терена, но не изпитваме допълнително напрежение.

На четвъртфинал ще се срещнете с Пирин - съперник, който познавате добре. Срещнахте ги и миналата година в тази фаза, когато победихте с 3-1, а през есенния полусезон записахте успех с 3-0. Какво очаквате от двубоя на 16 януари?

- Отборът на Пирин - миналата година изиграхме един много труден мач срещу тях. Тази година смятам, че с привличането на Златко Кьосев, както и другите състезатели, с които разполага отборът, това е много класен състав и изисква абсолютно пълно себераздаване в срещата, за да можем да успеем да победим. Отборът на Пирин има всички аргументи, за да спечели, така че ни очаква много здрава битка и сме напълно готови за такава.

Турнирът ще се проведе в спортното бижу на Самоков – зала „СамЕлион“. Какво очаквате от условията в залата?

- Условията в “СамЕлион” са повече от прекрасни, всички знаем това. Дано да дойдат и фенове да гледат, да се напълни залата. За мен това е по-важното, да бъде посещаван турнира.

