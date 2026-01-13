Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров заби 27 точки, Бусан победи лидера в Република Корея

Димитър Димитров заби 27 точки, Бусан победи лидера в Република Корея

  • 13 яну 2026 | 16:02
  • 1629
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха 11-а победа за сезона в V-League на Република Корея.

Димитров и съотборниците му се наложиха като гост над лидера Кореиън Кър Джъмбо с 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 30:28, 15:13) в мач от 22-ия кръг.

Трети национал пред трансфер в Гротадзолина
Трети национал пред трансфер в Гротадзолина

Бусан е 5-и във временното класиране с актив от 33 точки (11 победи, 11 загуби).

Кореиън Кър остава лидер с 42 точки (14 победи, 7 загуби).

Димитър Димитров заби 27 точки (2 блока, 48% ефективност в атака).

Диагоналът вече има в актива си 453 точки от началото на сезона, което му отрежда 6-о място сред реализаторите.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Боян Йорданов с 16 точки, Арис с 10-а поредна победа в Гърция

Боян Йорданов с 16 точки, Арис с 10-а поредна победа в Гърция

  • 13 яну 2026 | 12:52
  • 812
  • 0
С този състав България U18 стартира квалификациите за Евро 2026

С този състав България U18 стартира квалификациите за Евро 2026

  • 13 яну 2026 | 12:36
  • 844
  • 0
Георги Петров с 8 точки, Нанси с 8-и успех във Франция

Георги Петров с 8 точки, Нанси с 8-и успех във Франция

  • 13 яну 2026 | 12:18
  • 577
  • 0
Мони Николов с нов съотборник в Локомотив (Новосибирск)

Мони Николов с нов съотборник в Локомотив (Новосибирск)

  • 13 яну 2026 | 11:22
  • 1647
  • 1
Нефтохимик 2010 се раздели с Франческо Кадеду

Нефтохимик 2010 се раздели с Франческо Кадеду

  • 13 яну 2026 | 09:48
  • 5209
  • 6
Пирин оцеля в 5-геймова драма в Русе

Пирин оцеля в 5-геймова драма в Русе

  • 12 яну 2026 | 21:19
  • 1479
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31575
  • 49
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6678
  • 6
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27098
  • 136
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 16736
  • 3
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31557
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14266
  • 2