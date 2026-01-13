Димитър Димитров заби 27 точки, Бусан победи лидера в Република Корея

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха 11-а победа за сезона в V-League на Република Корея.

Димитров и съотборниците му се наложиха като гост над лидера Кореиън Кър Джъмбо с 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 30:28, 15:13) в мач от 22-ия кръг.

Бусан е 5-и във временното класиране с актив от 33 точки (11 победи, 11 загуби).

Кореиън Кър остава лидер с 42 точки (14 победи, 7 загуби).

Димитър Димитров заби 27 точки (2 блока, 48% ефективност в атака).

Диагоналът вече има в актива си 453 точки от началото на сезона, което му отрежда 6-о място сред реализаторите.