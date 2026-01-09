Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Сенегал продължи с непобедимата серия и е първият полуфиналист в Африка след куп пропуски

Сенегал продължи с непобедимата серия и е първият полуфиналист в Африка след куп пропуски

  • 9 яну 2026 | 20:21
  • 1418
  • 0

Сенегал е първият полуфиналист за Купата на африканските нации след като победи с 1:0 Мали в 1/4-финална среща от турнира. Единственото попадение за “лъвовете от Таранга” бе отбелязано от нападателя на Евертън Илиман Ндиайе в 28-ата минута, като то дойде след неубедителна изява на стража на Мали Джиги Диара. Вратарят обаче впоследствие изкупи вината си и спаси куп положения, с които сенегалците пропуснаха да направят победата доста си по-убедителна. Важен момент в мача бе и това, че Мали игра цяло полувреме с човек по-малко след изгонването на капитана на тима Ив Бисума.

Така Сенегал продължи непобедимата си серия от вече 16 поредни мача без загуба в турнира, като на полуфиналите ще срещне спечелилия в 1/4-финала измежду Египет и настоящия шампион Кот д’Ивоар. Мали пък остана без спечелен мач в редовното време на настоящото издание на турнира, а цял мач за тима изигра изигра бившият играч на Славия Натан Гасама.

Сенегал започна по-активно мача и откри в 28-ата минута, когато Крипан Диата проби отдясно и подаде към малкото наказателно поле, а стражът на Мали Джиги Диара първо сякаш улови топката, но след това я изпусна. От това пък се възползва Илиман Ндиайе, който на празна врата отбеляза за “лъвовете от Таранга” - 0:1. Малко след това сенегалците можеха и да удвоят, но ударът от дистанция на Пап Гей мина с малко встрани.

В края на полувремето пък положението на малийците стана още по-тежко, след като капитанът Ив Бисума получи втори жълт картон заради реплики към съдията и бе изгонен.

В началото на втората част сенегалците имаха две добри възможности, но малийският страж първо изби опасен изстрел на Идриса Гей, а след това удар с глава на Хабиб Диало бе неточен. Мали пък можеше да изравни в 57-ата минута, но Едуар Менди спаси удара от малкото наказателно поле на Абдулайе Диаби.

До края на срещата сенегалците, които играеха с човек повече, не изпуснаха нещата от контрол и направиха още куп пропуски. Последователно Диара спаси опасни удари на Пате Сис, Садио Мане и Ламин Камара. При удара на последния топката срещна и страничния стълб.

