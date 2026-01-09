Сенегал продължи с непобедимата серия и е първият полуфиналист в Африка след куп пропуски

Сенегал е първият полуфиналист за Купата на африканските нации след като победи с 1:0 Мали в 1/4-финална среща от турнира. Единственото попадение за “лъвовете от Таранга” бе отбелязано от нападателя на Евертън Илиман Ндиайе в 28-ата минута, като то дойде след неубедителна изява на стража на Мали Джиги Диара. Вратарят обаче впоследствие изкупи вината си и спаси куп положения, с които сенегалците пропуснаха да направят победата доста си по-убедителна. Важен момент в мача бе и това, че Мали игра цяло полувреме с човек по-малко след изгонването на капитана на тима Ив Бисума.

16 - Senegal are now unbeaten in each of their last 16 matches at the CAF Africa Cup of Nations (W11 D5); only one team has ever recorded a longer streak without losing in the history of the competition (24 by Egypt, 2004-2017). Roaring. pic.twitter.com/smejmPTj35 — OptaJoe (@OptaJoe) January 9, 2026

Така Сенегал продължи непобедимата си серия от вече 16 поредни мача без загуба в турнира, като на полуфиналите ще срещне спечелилия в 1/4-финала измежду Египет и настоящия шампион Кот д’Ивоар. Мали пък остана без спечелен мач в редовното време на настоящото издание на турнира, а цял мач за тима изигра изигра бившият играч на Славия Натан Гасама.

Сенегал започна по-активно мача и откри в 28-ата минута, когато Крипан Диата проби отдясно и подаде към малкото наказателно поле, а стражът на Мали Джиги Диара първо сякаш улови топката, но след това я изпусна. От това пък се възползва Илиман Ндиайе, който на празна врата отбеляза за “лъвовете от Таранга” - 0:1. Малко след това сенегалците можеха и да удвоят, но ударът от дистанция на Пап Гей мина с малко встрани.

4 - Senegal have won four games in a same CAF Africa Cup of Nations edition for the fourth time ever, after 2002 (4 - runner-up), 2019 (5 - runner-up) and 2021 (4 - winner). Belief. #MLISEN #AFCON2025 pic.twitter.com/k1rtcZZNrv — OptaJean (@OptaJean) January 9, 2026

В края на полувремето пък положението на малийците стана още по-тежко, след като капитанът Ив Бисума получи втори жълт картон заради реплики към съдията и бе изгонен.

В началото на втората част сенегалците имаха две добри възможности, но малийският страж първо изби опасен изстрел на Идриса Гей, а след това удар с глава на Хабиб Диало бе неточен. Мали пък можеше да изравни в 57-ата минута, но Едуар Менди спаси удара от малкото наказателно поле на Абдулайе Диаби.

До края на срещата сенегалците, които играеха с човек повече, не изпуснаха нещата от контрол и направиха още куп пропуски. Последователно Диара спаси опасни удари на Пате Сис, Садио Мане и Ламин Камара. При удара на последния топката срещна и страничния стълб.