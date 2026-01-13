Партизан с куп проблеми преди мача с Олимпиакос

Партизан проведе последната си тренировка преди мача с Олимпиакос от 22-рия кръг на Евролигата. Мачът ще се играе в зала "Александър Николич" в сряда. Пред медиите новият треньор на "черно-белите" Жоан Пеняроя изрази надежда тимът му да направи добър мач срещу Александър Везенков и компания.

"Планът е да изиграем добър мач, защото е ясно, че Олимпиакос е един от най-силните отбори през последните години. Те са един от основните кандидати за спечелване на състезанието, с топ играчи и отличен треньор. Това е солиден отбор и в двете фази на играта и ние трябва да играем добре. Няма да е достатъчно да играем добре само 20 или 30 минути. Мисля, че просто трябва да се борим за победа", сподели 56-годишният испански специалист.

Пеняроя говори и за контузените играчи. "Паркър е извън състава, защото има проблем с дясното стъпало. Стърлинг е болен, става въпрос за силен вирус, трябваше да се откаже от утрешния мач", каза Пеняроя, добавяйки, че в момента е много трудно да се намери решение на пазара за Шейк Милтън, който е аут за поне три месеца заради тежка травма на ръката.

Пеняроя също така изтъкна, че се надява всичко с Карлик Джоунс вече да е наред, но му е необходимо време. "Надявам се това да стане след около три-четири седмици", уточни испанецът.

Снимки: Imago