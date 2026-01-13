Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Фурние: Залата на Партизан е най-шумната, в която съм играл

  • 13 яну 2026 | 16:21
Фурние: Залата на Партизан е най-шумната, в която съм играл

Френската звезда на Олимпиакос Еван Фурние определи залата на Партизан като най-шумната, в която някога е играл, подчертавайки трудността на мисията на "червено-белите" в Белград и необходимостта от единство и правилно движение на топката. Олимпиакос гостува на един от най-трудните терени в Евролигата, като Александър Везенков и компания пътуват до Белград за мача срещу Партизан от 22-ия кръг на редовния сезон.

При заминаването на отбора Еван Фурние очерта трудността на мача и манталитета, с който отборът му трябва да се представи. Френската звезда наблегна особено на атмосферата, създадена от феновете на Партизан, описвайки домакинския терен на сръбския отбор като най-шумния, който е преживявал в кариерата си.

"Никога не е лесно да се играе там. Миналата година, когато играх там, беше най-шумната зала, в която съм се състезавал. Беше много тежка атмосфера и напрегнат мач. Очакваме трудна битка. Те са направили някои промени и ще видим, отбеляза 33-годишният гард.

"Подготвяш се като за всеки мач. За мен е много хубаво и забавно да играя такива мачове, където публиката вдига шум", отбеляза той.

Накрая той се спря на "ключовите моменти", които Олимпиакос трябва да следва, за да си тръгне победител от Белград, като се фокусира върху сплотеността и отборния дух. "Както винаги казвам, трябва да останем единни и да си подаваме топката. Трябва да направим всичко необходимо, за да спечелим мача", заключи френският гард.

Олимпиакос е осми в класирането с баланс 12-8, докато Партизан заема последната 20-а позиция с 6-15. Срещата в "Александър Николич" е в сряда от 20:30 часа българско време.

Снимки: Imago

