  • 13 яну 2026 | 12:38
Голямата победа на Никола Топич

Никола Топич се завърна на баскетболното игрище, макар и засега само за тренировки. След много сериозните си здравословни проблеми през последните месеци, сръбският гард обяви прекрасна новина. “Отново на терена”, написа в Instagram младият талант, добавяйки снимки от тренировка, която е провел.

Топич е преследван от здравословни проблеми от май 2024 година насам, когато скъса предна кръстна връзка на коляното, заради което пропусна целия си първи сезон в НБА. Юношата на Цървена звезда бе избран под №12 в Драфта на НБА през юни 2024 година от Оклахома Сити Тъндър.

Сръбски талант аут за дълго време, причината е ужасна
Сръбски талант аут за дълго време, причината е ужасна

По-страшна диагноза за Топич дойде през октомври 2025 година, когато стана ясно, че роденият в Нови Сад талант има рак на тестисите. Сърбинът трябваше да се подложи на операция и на лечение с химиотерапия.

Със сигурност у много фенове са се породили съмнения за бъдещето на 20-годишния пойнт гард и дали той ще може да се завърне пълноценно на игрището, но на този етап нещата изглеждат обнадеждаващо. Още в края на декември “Гръмотевиците” зарадваха всички с кадри от тренировка, в която се е включил и Топич. Сега пък самият той показва, че след тежките изпитания е готов да поднови професионалната си баскетболна кариера. Все още не е ясно кога той ще направи и официалния си дебют в НБА.

Снимки: Gettyimages

