Сръбски талант аут за дълго време, причината е ужасна

Сръбският талант Никола Топич има рак на тестисите, съобщи днес Сем Прести, генерален мениджър на Оклахома Сити Тъндър, настоящият шампион на НБА. Прести излезе пред журналисти в сряда и обяви ужасната новина.

Група лекари и специалисти в тази област все пак са позитивно настроени относно изхода от цялата ситуация, добави генералният мениджър на "Гръмотевиците".

"Искам да дам актуална информация за състоянието на Никола Топич. Както знаете, той претърпя операция на тестисите преди началото на сезона. Тя беше необходима и извършена в Хюстън, за да се установи дали Никола има рак. Резултатите от биопсията потвърдиха, че има рак, но лекарите от Хюстън са изключително позитивни относно изхода от неговата ситуация. Трябва да се каже, че ракът на тестисите е "най-сигурната" форма на рак при мъжете. Препоръчано му е да започне химиотерапия.

Топич не искаше да обявява тази информация, докато не започне лечението, което и направи наскоро. Той е тук през целия процес, тренира, но всички сме наясно, че това ще бъде труден процес. Екипът от лекари е позитивен по отношение на дългосрочния изход. В момента възстановяването му е единственият приоритет. Единственото, което очакваме от него, е да се съсредоточи върху това. Това е приоритет. Той ще се върне и ще играе баскетбол, когато може, нямаме никакви очаквания в това отношение. Има нашата пълна подкрепа, любов и насърчение", обяви Сем Прести.

Кой е Никола Топич?

Никола Топич е роден през 2005 г., а с баскетбола започва да се занимава в Нови Сад, откъдето пристига в Цървена звезда. Там играе в младежките формации, откъдето преминава под наем в Мега – именно в този клуб записва отлични изяви в АБА лигата. След това се завръща в Звезда, но поради контузия пропуска втората част от сезон 2023/24.

Същата година той участва в Драфта на НБА, където е избран като 12-ти пик от Оклахома Сити Тъндър. Въпреки това, поради възстановяване от контузия на коляното и скъсване на кръстни връзки, Никола пропуска целия сезон. Все пак, той печели пръстен от НБА, превръщайки се в един от най-младите играчи в историята, постигнали това. Точно когато се очакваше Никола да направи пробив и да влезе в ротацията на отбора, за което показа готовност по време на предсезона, Топич отново претърпя тежък удар.

Топич това лято беше и в списъка на националния отбор на Сърбия, а с "орлите" премина цялата подготовка за ЕвроБаскет, който се проведе в Латвия. Въпреки това, в самия край Светислав Пешич реши да го изключи от списъка на пътуващите за шампионата на Стария континент.

Никола е син на Миленко Топич, бивш баскетболист на Цървена звезда, Будучност, Хемофарм, Сиена, Олимпия Милано...

