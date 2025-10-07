Популярни
Нови проблеми за сръбски талант от НБА
  • 7 окт 2025 | 10:49
Оклахома Сити Тъндър обяви в понеделник, че Никола Топич е претърпял операция на тестисите. Той ще бъде прегледан отново след около четири до шест седмици.

Това е пореден проблем за 20-годишния гард, който беше 12-ият избор в драфта на НБА през 2024 г. Топич пропусна целия минал сезон заради частично скъсана предна кръстна връзка на лявото коляно. Топич се завърна на терена през тази пауза по време на Лятната лига на НБА. Той записваше средно по 10,8 точки, 5,8 асистенции и 3,2 борби в шест мача, като стрелбата му от игра беше 33,3% (20,8% от тройката).

Топич също така беше титуляр при победата на Оклахома Сити със 135:114 над Шарлът Хорнетс в неделя в началото на предсезонните срещи. Той отбеляза 10 точки, 7 асистенции и 4 борби за 31 минути, със стрелба 4 от 9 от игра (0 от 3 от тройката).

Предвид времевата рамка, ще бъде направена оценка на състоянието на Топич някъде между 3 и 17 ноември. Оклахома Сити трябва да започне сезона в НБА 2025/26 на 21 октомври с домакински мач срещу Хюстън Рокетс.

