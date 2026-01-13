Популярни
Раян Аит-Нури попадна в групата на Манчестър Сити за мача с Нюкасъл

  • 13 яну 2026 | 06:21
  • 473
  • 0
Раян Аит-Нури попадна в групата на Манчестър Сити за мача с Нюкасъл

Раян Аит-Нури може да се върне в състава на Манчестър Сити за мача с Нюкасъл в турнира за “Карабао Къп” днес. Първата полуфинална среща в турнира е на стадион „Сейнт Джеймсис Парк“, а алжирският ляв бранител се върна в събота след отпадането на страната му в турнира за Купата на Африканските нации.

Състоянието на 24-годишния футболист трябваше да бъде преценено по време на тренировка, но той изпусна полет и се прибра в клуба си със закъснение. По принцип практиката в Сити е да не се поема излишен риск с играчи, чието състояние не е 100% потвърдено. Освен това, самият той все още не може да се смята за титуляр след пристигането си в отбора през лятото от Уулвърхамптън.

Вчера мениджърът Пеп Гуардиола заяви на пресконференцията: „Ще видим след тренировка. Имаме някои играчи с проблеми и ще видим как ще се чувстват. Раян Аит-Нури се прибра от турнира за Купата на Африка, но за съжаление изпусна полета и пристигна малко късно. Ще видим по време на тренировките как се чувства и не искаме да поемаме рискове играчите да се контузят отново“.

Гуардиола: Не спах, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау
Гуардиола: Не спах, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау

Нападателят Омар Мармуш остава на турнира в Мароко с Египет. Джон Стоунс, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Савиньо и Оскар Боб са контузени. Гуардиола очаква труден мач срещу носителя на трофея, тъй като ще се наложи да направи и доста ротации в състава поради тези причини.

„Откакто Еди Хау пое отбора, вижте колко мача са спечелили в последните минути. Те са горд отбор, общност. Публиката ги бута напред. Винаги е било така на този стадион, от много време е така. Нещо специално е“, подчерта Гуардиола.

Еди Хау не е доволен от промяната на привилата, която дава възможност на Семеньо да играе срещу Нюкасъл
Еди Хау не е доволен от промяната на привилата, която дава възможност на Семеньо да играе срещу Нюкасъл

„Виждате, че миналата година Нюкасъл спечели тази купа, а сега е на полуфинал. Ако трябваше да играем с Арсенал или Челси, щеше да бъде също толкова трудно. Това е възможност и за нас. Много наши нови и млади играчи могат да стигнат до финала“, сподели Пеп.

В състава е новото попълнение Антоан Семеньо, който дебютира с гол след трансфера си от Борнемут при разгромната победа с 10:1 над Ексетър за ФА Къп преди три дни.

