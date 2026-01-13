Мениджърът на Барнзли: Собослай не би си позволил такъв пас срещу Арсенал, Челси или Ман Сити

Мениджърът на Барнзли Конър Хърихейн изрази мнението си относно грешката на Доминик Собослай, довела до гол за неговия отбор при загубата с 1:4 от Ливърпул в третия кръг на ФА Къп. В 40-ата минута на срещата унгарският полузащитник овладя топката близо до собствената си врата, пресичайки пътя на крилото на Барнзли Адам Филипс. След като влезе в наказателното поле, Собослай опита да подаде с пета от линията на вратарското поле, но пасът му беше пресечен от пресиращия го Филипс, който с едно докосване изпрати топката в мрежата.
„Ако трябва да бъда честен, съм леко разочарован от начина, по който вкарахме гола си. Не мисля, че този играч би направил подобно нещо в мачове срещу Челси, Арсенал или в Шампионската лига. Откровено казано, това ме разочарова леко. Въпреки това, моите играчи се справиха отлично“, коментира Хърихейн.
На въпрос дали подобна грешка е проява на неуважение и несериозно отношение към мача, мениджърът отговори: „Да, наистина не смятам, че той би постъпил така в мач от Премиър лийг срещу Арсенал, Челси, Манчестър Сити или в Шампионската лига. Така че, очевидно, това е разочароващо.“
