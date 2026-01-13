Популярни
  Мениджърът на Барнзли: Собослай не би си позволил такъв пас срещу Арсенал, Челси или Ман Сити

Мениджърът на Барнзли: Собослай не би си позволил такъв пас срещу Арсенал, Челси или Ман Сити

  13 яну 2026 | 03:36
  • 245
  • 0

Мениджърът на Барнзли Конър Хърихейн изрази мнението си относно грешката на Доминик Собослай, довела до гол за неговия отбор при загубата с 1:4 от Ливърпул в третия кръг на ФА Къп. В 40-ата минута на срещата унгарският полузащитник овладя топката близо до собствената си врата, пресичайки пътя на крилото на Барнзли Адам Филипс. След като влезе в наказателното поле, Собослай опита да подаде с пета от линията на вратарското поле, но пасът му беше пресечен от пресиращия го Филипс, който с едно докосване изпрати топката в мрежата.

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

„Ако трябва да бъда честен, съм леко разочарован от начина, по който вкарахме гола си. Не мисля, че този играч би направил подобно нещо в мачове срещу Челси, Арсенал или в Шампионската лига. Откровено казано, това ме разочарова леко. Въпреки това, моите играчи се справиха отлично“, коментира Хърихейн.

Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано
Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

На въпрос дали подобна грешка е проява на неуважение и несериозно отношение към мача, мениджърът отговори: „Да, наистина не смятам, че той би постъпил така в мач от Премиър лийг срещу Арсенал, Челси, Манчестър Сити или в Шампионската лига. Така че, очевидно, това е разочароващо.“

