Спортинг се бори да запази голямата си звезда

Несигурността около подновяването на договора на Тринкао със Спортинг (Лисабон) може да продължи до лятото, когато отново ще отвори трансферният прозорец след зимен период, през който в Спортинг се очакват само две входящи трансфера и никакви изходящи. От пазара вече идват сигнали, че през лятото бъдещето на 26-годишното крило може да е извън „Жозе Алваладе“.

Тази зима Спортинг вече привлече Луиш Гилерме за 14 млн. евро плюс допълнителни 3 млн. евро в бонуси от Уест Хам и ще купи Сюлейман Файе от Гранада – сделка в размер на около 6 млн. евро. Не се предвиждат изходящи трансфери, освен евентуални преотстъпвания, като това на Алисон.

Това означава, че Тринкао ще бъде коз, който треньорът Руи Боржеш ще използва до края на сезона, в момент, когато подновяването на договора е… спряно. И според събраните данни, така ще остане така до лятото, което отваря перспективата за напускане на нападателя, който през 2025 г. имаше възможност да премине в Саудитска Арабия.

"А Бола" научи, че клубове от СПЛ продължават да следят отблизо играча, който се отличава всеки сезон на „Алваладе“. Но не само от Саудитска Арабия гледат към Тринкао – в големите европейски лиги също има отбори, които не са безразлични към статистиката и постоянството на номер 17 от „зелено-белите“.

150 Тринкао се готви да изиграе своя 150-и мач в португалското първенство срещу Каса Пиа. Крилото в момента има 149 мача - 116 за „зелено-белите“ и 33 за Брага, преди да премине в Барселона през 2020 година.

Наскоро Спортинг инвестира още 18 млн. евро, за да придобие изцяло правата на фланговия футболист, които все още принадлежаха на Барселона, откъдето крилото пристигна през 2022 г. под наем срещу 3 млн. евро. „Лъвовете“ купиха първите 50% от правата на нападателя през 2023 г. за 7 млн. евро.

Клаузата за откупуване в момента е 80 млн. евро и евентуална сделка ще изисква голяма инвестиция от страна на купувача. Но към Тринкао не липсва интерес и това обещава интересно лято на "Алваладе". Намрението на клуба е да ъдължи договора на португалския национал до 2030 година, да му даде фланелката с номер 10 и да вдигне откупната му клауза на 100 млн. евро.

Снимки: Imago