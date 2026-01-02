Спортинг е близо до още един трансфер в свой стил

Спортинг (Лисабон) ще привлече не едно, а две крила до края на зимния трансферен прозорец. Португалският гранд вече се договори с Уест Хам за Луиш Гилерме, който ще дойде в тима под наем, а в същото време преговаря и за сенегалеца от Гранада Сюлейман Файе. 22-годишният футболист е със силен ляв крак и действа по левия фланг на атаката.

Йеремай Ернандес от Депортиво Ла Коруня отдавна е трансферна цел на Спортинг, но Депор, борещ се за завръщане в Ла Лига, не е склонен да продава и миналото лято отхвърли предложените от „лъвовете“ 25 милиона евро плюс 5 милиона евро бонуси. Сега „зелено-белите“ трябва да надхвърлят 40 милиона евро и дори тогава няма гаранция за продажба от страна на галисийския клуб, който е в много добро спортно и финансово състояние.

Испанецът остава под наблюдение, но с почти нулева възможност за привличането му през този трансферен прозорец. Това е причината „лъвовете“ да се насочат към друг футболист от Ла Лига 2, откъдето миналото лято привлякоха колумбийския нападател Луис Суарес.

Вестник „Марка“ съобщи, че от Спортинг са направили първа оферта за Файе, който има 18 мача и 2 гола през сезона. плюс два мача за Купата на Краля. Контактите напредват и могат да доведат до още едно зимно попълнение на "Жозе Алваладе" преди затварянето на трансферния прозорец.

Файе, който през последните два сезона игра за дублиращия отбор на Бетис, подсили Гранада срещу 500 хиляди евро, но показаният талант вече го постави в полезрението на редица големи клубове. Неговата пазарната стойност е около 1,5 млн. евро, но през месеците, откакто е в Гранада, той започна да привлича все повече внимание.

Стратегията на „лъвовете“ е да изпреваят конкурентите си по позната от последните години схема с привличането на играчи от вторите дивизии на Англия и Испания. Такъв беше случаят с Виктор Гьокереш през 2023 г., когато шведският нападател пристигна от Ковънтри.