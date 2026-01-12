Популярни
Димитър Кузманов преодоля първия кръг в Глазгоу

  • 12 яну 2026 | 22:50
  • 296
  • 0
Димитър Кузманов преодоля първия кръг в Глазгоу

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро. Поставеният под номер 4 в основната схема българин победи участващия с  „уайлд кард“ британец Пол Джъб с 6:2, 6:3 за 67 минути.

32-годишният Кузманов наложи контрол още в началото на двубоя, като реализира пробив в първия гейм . След още един брейк той затвори първия сет с 6:2. Във втората част българинът стигна до пробив за 3:2, а впоследствие направи още един, за да стигне до 6:3 и до крайния успех.

С победата си Кузманов си осигури четири точки за световната ранглиста, в която заема 263-то място.

В двубой от втория кръг българският тенисист ще се изправи срещу Лиъм Броуди (Великобритания).

Снимки: Imago

