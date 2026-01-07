Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кузманов отпадна на двойки в Нотингам

Кузманов отпадна на двойки в Нотингам

  • 7 яну 2026 | 18:07
  • 727
  • 0
Кузманов отпадна на двойки в Нотингам

Димитър Кузманов и неговият партньор от Казахстан Денис Евсеев допуснаха обрат и отпаднаха в първия кръг на надпреварата на двойки на тенис турнира в зала от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд от 56 700 евро.

Кузманов и Евсеев отстъпиха с 6:4, 3:6, 5-10 пред Милош Карол от Словакия и Даниел Мазур от Германия след час и 13 минути игра.

Срещата се развиваше по вкуса на българина и казахстанеца до средата на втория сет. Те стартираха мача с два поредни пробива, за да поведат с 4:1 гейма и да спечелят първата част с 6:4.

Във втория сет двете двойки взимаха подаванията си до 3:3. При 4:3 гейма Карол и Мазур реализираха втората си брейк точка в сета, което им даде предимство за изравняване на резултата след 6:3.

В последвалия дълъг тайбрек до 10 точки играта отново бе равна до 5:5, след което Карол и Мазур взеха пет поредни разигравания, което им донесе и победата в мача.

Димитър Кузманов и Денис Евсеев влязоха в основната схема на турнира в Нотингам като заместващи на мястото на българина Антъни Генов и нидерландеца Ярно Янс.

