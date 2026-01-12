Популярни
  2. Арсенал
  3. Артета за Мартинели: Той е човек, който говори сам за себе си на терена

  • 12 яну 2026 | 20:21
  • 266
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета похвали нападателя Габриел Мартинели, който отбеляза хеттрик в мача от третия кръг на ФА Къп срещу Портсмут (4:1). Националът на Бразилия се очаква да бъде титуляр и в полуфиналната среща с Челси за Карабао къп. „Той е човек, който говори сам за себе си на терена. За да играеш за голям клуб, ти е нужен силен характер, защото нещо подобно може да се случи, пропусната възможност или грешка може да ти струва мач, а след това три дни имаш друг такъв, така че трябва да се събереш и да се докажеш. Габриел вкара три гола, а утре ще даде всичко от себе си на тренировките, това е сигурно. Той няма да се промени- такъв е просто, Габи. Това е част от футбола и всичко зависи от това как подхождаш към него. Но той разбра защо е направил това, което е направил“, каза испанският треньор на пресконференция.

