Реал Мадрид загуби, но Чаби Алонсо получи глътка въздух

Чаби Алонсо не е заплашен от уволнение, независимо че в неделя воденият от него Реал Мадрид загуби с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания, твърди “Ас”. Наставникът не изглежда много сигурен за поста си заради колебливите игри на отбора му. Имаше дори очакване, че ако “белите” се представят слабо в Джеда и примерно отново бъдат разгромени от Барса, то треньорът ще бъде освободен. На този етап обаче испанецът остава на пейката на “кралете”.

Мачът за Суперкупата и показаното в него от Реал Мадрид дават глътка въздух на Чаби Алонсо, анализира “Ас”. В „белия клуб“ загубите никога не носят позитиви, но начинът, по който дойде поражението в Саудитска Арабия, позволява на бившия треньор на Байер (Леверкузен) да запази поста си начело на мадридския тим. Ултиматум не е имало, тъй като всичко е въпрос на усещане, а представянето на Реал във финала за първия трофей за сезона отваря вратата към подобрение в играта и сваля вината от треньора.

Срещу каталунския гранд наставникът промени предишните си тактически подходи, което доведе до очевидни подобрения. За пореден път футболистите демонстрираха, че не искат да го предадат. Те се бориха докъдето им позволи настоящата физическа форма и показаха футбола, на който са способни в този момент. Най-добрият пример за това е Винисиус Жуниор, който беше истински кошмар за защитата на „блаугранас“, докато силите му не го напуснаха. Самият той поиска смяна, което казва всичко.

От Алонсо, както и от всеки друг треньор на Реал Мадрид, се изисква да печели. Загубите, особено срещу Барселона, не се приемат добре. Усещането обаче се промени. В последните пет мача то беше съпътствано от победи, докато сега идва след болезнено поражение. Настъпи време за анализ на случилото се и за търсене на възможни подобрения с Чаби начело.

Първата и най-належаща задача е подобряването на физическата форма и спирането веднъж завинаги на епидемията от контузии, която тормози мадридския състав. Няма мач, в който да не се контузи играч. На полуфинала това беше Ферлан Менди, а в решаващия двубой Дийн Хаусен завърши с мускулни проблеми.

Завръщането на д-р Нико Михич в медицинския щаб няма да е единствената промяна в първия отбор. Треньорският щаб трябва да намери правилния подход за подобряване на физическото състояние на играчите и ще го направи с подкрепата на клуба. Във Валдебебас вярват, че все още има време за силен сезон, но това задължително минава през по-добра физическа подготовка на отбора.

За момента никой не е говорил за привличане на нови играчи през зимния трансферен прозорец. Клубът по принцип не разчита на този период за селекция, както и не се доверява особено на школата. Някои от младите таланти ще получат шанс в мача за Купата срещу Албасете (в сряда), но засега няма индикации, че на тях ще се разчита като на решение за настоящия сезон, с изключение на Гонсало Гарсия, който вече е част от първия състав.