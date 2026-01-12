Популярни
Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

  • 12 яну 2026 | 19:11
  • 604
  • 0


Бившият състезателен директор във Формула 1 Нилс Витих призна, че до ден днешен няма обяснение защо беше освободен от поста си малко преди края на сезон 2024.

Германецът беше един от двамата състезателни директори, заедно с Едуардо Фрейташ, които бяха назначени в началото на 2022 година на мястото на Майкъл Маси след скандала от финала на сезон 2021 в Абу Даби. Още преди края на сезон 2022 обаче Витих остана сам да ръководи надпреварите във Формула 1, след като Фрейташ беше освободен заради начина, по който ръководи надпреварата за Гран При на Япония под дъжда на „Сузука“.

Германецът вършеше своята работа добре, въпреки че имаше някои спорни моменти, до малко преди края на сезон 2024. Тогава той беше освободен преди финалните три кръга и на негово място дойде Руи Маркеш, който заема поста и до ден днешен.

„Без да се е случило нищо между мен и ФИА, или поне аз не помня да е имало нещо, аз бях освободен. В края на една среща аз останах без работа. По време на разговора аз неколкократно попитах каква е причината, но до ден днешен аз не съм получил обяснение. Просто не знам защо се случи“, обясни Витих.




Още когато новината за раздялата между германеца и ФИА беше оповестена, мнозина посочиха като причина за неговото уволнение начина, по който той ръководите уикенда за Гран При на Сао Пауло. Тогава имаше няколко доста спорни решения в хода на спринта и квалификацията, които оставиха впечатление, че Витих се опитва да саботира Макс Верстапен за сметка на Ландо Норис, докато двамата все още водеха спор за световната титла.

Снимки: Imago

