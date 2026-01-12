Мохамад Реза Бейк: Ще се борим до последната точка, за да се върнем с купата от Самоков

Мохамад Реза Бейк успя бързо да се превърне в много важна част от ЦСКА този сезон. Иранецът има средно по 13.6 точки (1.2 аса и 1 блокада) на мач, а с емоцията и позитивното си отношение допринася не само за чистата статистика, но и за по-доброто настроение в отбора. Ето какво сподели 25-годишният ни волейболист за нашия клубен сайт преди турнира за Купата на България тази седмица.

Мохамад, вече три месеца си в ЦСКА. Чувстваш ли се пълноценна част от отбора?

– Да, чувствам се много добре в отбора. Както казах и при пристигането си, всички ме приеха отлично. Още от първия ден се чувствам така, все едно дълги години съм носил екипа на ЦСКА.

Какво мислиш за твоята игра и има ли какво още да надграждаш?

– Единственото нещо, което винаги се опитвам да науча, е как да бъда по-добър във всички области. И това е моята философия. Винаги играя с цялото си сърце за отбора. Дори да ме боли, да съм болен или да имам други проблеми, това няма значение за мен, защото винаги искам да побеждавам за моя отбор. Винаги искам да играя добре и да помагам на ЦСКА.

Доколко се оправдаха очакванията ти за ЦСКА и първенството?

– Играхме добре от началото на сезона, но все още можем да сме по-добри. Вярвам в себе си и моя отбор. Казах ви в началото на сезона, че моят дух е винаги да побеждавам, както и всички мои съотборници. Единственото нещо, за което мисля, е как да станем шампиони. Като цяло смятам, че първенството е на високо ниво и съм щастлив, че съм част от него.

Отборът е на третото място в класирането, много близо до върха. Ще успеете ли да заличите разликата преди края на редовния сезон?

– Да, искаме да дадем всичко от себе си, за да стигнем върха в Лигата. Нека не забравяме, че това е спорт и понякога има загуби, но това, което виждам е, че винаги сме гладни за победи!

Сега предстои турнира за Купата на България. В първия мач отново срещате Дея, който победихте през уикенда. Ще повторите ли резултата?

– Да, мислим само за победата. Нищо друго не ни интересува.

Целта пред ЦСКА е винаги една – да сме на върха. Ще се преборите ли за трофея?

– Мога да обещая едно – ще се борим до последната точка, за да се приберем от Самоков с купата.

Когато пристигна каза, че искаш да върнеш титлата в ЦСКА. След като игра срещу всички отбори, колко тази цел е реална според теб?

– Имаме характера и способността да бъдем шампиони. Конкуренцията е на високо ниво, но ние също има какво да предоставим.

Намери ли вече приятели в България и би ли искал да останеш за по-дълго време тук?

– Да, имам приятели тук. Това е добра държава. Хората са много мили. Имах добри предложения от различни страни, но съм тук, за да побеждавам. Прекарах тук Коледа и усетих нещо различно. Не искам да говоря да по-далечно бъдеще, само времето ще покаже. В момента мисля само за следващия мач.

На Нова година всеки си пожелава нещо. Ти какво пожелаваш за себе си и феновете на ЦСКА?

Пожелавам здраве, щастие и страхотни неща на моя отбор и на всички фенове на ЦСКА. Много ги обичам.

Снимки: Startphoto